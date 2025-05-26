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«Обмануть» жировые клетки: ученые открыли способ похудеть с помощью музыки 0 234

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Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
«Обмануть» жировые клетки: ученые открыли способ похудеть с помощью музыки

Забудьте о модных диетах и сомнительных добавках — ваша любимая песня может стать ключом к стройности. В ходе работы японские ученые обнаружили, что акустические волны могут останавливать образование жира.

В своем заявлении исследователь Масахиро Кумета рассказал, что звук не имеет физической формы, поэтому акустическая стимуляция — это неинвазивный, безопасный и мгновенный инструмент, который, вероятно, принесет пользу медицине и здравоохранении. Звук — это не просто шум. Он состоит из колебаний, создающих крошечные вибрации, распространяющимися по воздуху, воде или даже тканям. Давно известно, что животные используют звуковые вибрации для общения и получения сведений об окружающей среде. Сейчас только-только исследователи начинают понимать, как звуки воздействуют на нас на более глубоком, клеточном уровне.

Новое исследование, основанное на работе Куметы и его команды выявило следующее: колебания способны оказывать влияние на гены, отвечающие за образование костей и заживление ран. Кумета объяснил, что для изучения того, как звук влияет на клеточную активность, была разработана система, которая погружает клетки в волны разной частоты. Они испытали три типа звукового воздействия на мышечных клетках мышей: белый шум, ноту «ля» и высокочастотный звук, близкий к верхнему пределу слышимости человека.

Результаты оказались поразительными. Через некоторое время после воздействия звуком изменилась работа 42 генов. Через сутки изменения затронули уже 145 генов. Реакция клеток зависела от частоты, интенсивности и характера звуковой волны. Она также различалась в зависимости от типа клеточного строения.

Наиболее важным было то, что волна остановила адипогенез — превращение преадипоцитов в зрелые жировые клетки, накапливающие липиды.

В результате вибраций не все трансформировались в жировые, а те, что созрели, содержали примерно на 15% меньше жира, чем обычно. Этот феномен наблюдался и в условиях постоянного звукового влияния, и при двухчасовой ежедневной подаче.

Хотя исследование находится на ранней стадии, ученые считают, что это может стать основой для новых методов лечения — от контроля метаболизма до ускорения заживления ран.

Команда Куметы — не единственные, кто изучает потенциал акустики для здоровья. В Стэнфордском университете исследователи используют звуковые волны для перестройки слишком плотно расположенных клеток сердца, улучшая приток питательных веществ.

Тем временем акустическая волновая терапия, которая направляет вибрации в ткани, уже применяется для лечения хронической боли, эректильной дисфункции и травм мягких тканей, улучшая кровообращение и снижая воспаление. Дальнейшие планы Куметы и его команды включают эксперименты с настройкой звуковых волн для воздействия на определенные типы клеток, что откроет путь к более точным неинвазивным методам лечения.

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#музыка #похудение
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