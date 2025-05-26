Универсальный и роскошный: добавьте этот цвет в свой гардероб

Не всем женщинам хочется тратить время на изучение и запоминание информации о том, какой оттенок с каким лучше комбинировать. В таком случае можно выбрать универсальный цвет, которым является черный, пишет prostoway.

Он является цветом роскоши и элегантности, а также делает фигуру женщины визуально стройнее. Еще одно его преимущество заключается в том, что он ахроматический. Этот цвет позволяет собрать в единое целое остальную часть лука, независимо от других оттенков. Поэтому да, с ним вы без проблем создадите классные образы в разных стилях - от повседневного до вечернего.

С другой стороны, некоторые считают, что черный цвет старит. Дискуссии по этому поводу ведутся давно, но именно вам решать, как относиться к этому цвету и добавлять ли его в свой гардероб.

Источник: news.hochu