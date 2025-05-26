В чужой тени: как понять, что мужчина не забыл твою предшественницу

Отпустить отношения трудно, особенно длительные и серьезные. Но если вы уже в новых, то это нужно делать немедленно. Это касается обоих партнеров, не смотря на то, как четко вы все еще помните прошлое. Не можете отпустить прежние отношения ? Сделайте перерыв, не прыгайте сразу во что-нибудь новое. Возможно, вам просто стоит успокоиться.

И если в этой схеме бывшие отношения были у мужчины, с которым вы начали встречаться, а не у вас, стоит присмотреться повнимательнее. Отпустил ли он прошлое? Или его до сих пор тянет к бывшей пассии? Это возможно, особенно если разрыв был болезненным и не по его инициативе, утверждает источник Cluber. Рассказываем о шести тревожных признаках, свидетельствующих об этом.

Он слишком часто вспоминает бывшую

И не потому, что вы сами попросили что-нибудь рассказать, чтобы расставить все по местам, а просто так. По поводу и без повода. Случайно или нет… К примеру, вы смотрите фильм, и он вдруг вспоминает, что они его смотрели с бывшей девушкой. Или вы планируете что-то на выходные, а он говорит "О, а давай сходим в это кафе, это было наше (с бывшей) любимое место". Вас это точно будет раздражать. Но дело не в вас, а в нем. Он просто не смог отпустить свое прошлое и переключиться на что-нибудь новое. Его бывшая все еще занимает все его мысли.

Он полностью закрыт эмоционально

Вам хорошо вместе, но только в плане страсти и физиологии. Вам хорошо в постели, вы можете проводить время вместе, а вот что касается общения, здесь другое дело. Он готов болтать с вами на легкие ненавязчивые темы, а вот что-то серьезное и… Он сразу же закрывается эмоционально, переводит тему или вообще быстро заканчивает разговор. Вам ни в коем случае не нужно на него давить разговорами о совместном будущем. Но если он относится к вам столь эмоционально закрыто, это тревожный колокольчик.

Он не показывает вас своему окружению

Не знакомит с друзьями, не говоря уже о близких. Избегает общения с вашим окружением. Завершает общение моментально со своими друзьями, если вы вместе и случайно где-нибудь их встретили. Ну, а о соцсетях здесь даже говорить нечего. Никаких фото с вами, даже если вы в компании. Он даже не дает вам сделать фото с ним: "Никаких селфи!", "Не отмечай меня". Если его страница в соцсетях не закрыта, посмотрите, нет ли на ней временем, фотографий с прежней. Если да, то он еще где-то там, эмоционально с ней, иначе давно бы все пожалел. Это – банальная незаинтересованность в вашей персоне.

У него никаких совместных с вами планов

Вы даже не можете договориться, встретитесь ли сегодня вечером. Вы не строите планы на выходные, потому что он “может быть занят”. А что говорить уже о каких-то совместных путешествиях и т.п. А может, он не "может быть занят", а надеется, что вдруг, случайно ему напишет бывшая, или он где-то ее встретит? Здесь вывод явный: если ему и хорошо с вами на время, он все равно с вами только здесь и сейчас, в моменте. А вот надежды на налаживание бывших отношений у него все же остались. Вы – перевалочный пункт, как говорится.

Он не теряет связь с бывшей

Некоторые пары расходятся абсолютно мирно и по-хорошему. Остаются если не друзьями, то не врагами, могут поддерживать контакт, по крайней мере, не переходят улицу на другую сторону при встрече.

Но если этот контакт слишком "дружественный", да еще и учитывая, что у него уже есть новая девушка, это должно насторожить не на шутку. Звонки, сообщения, встречи – зачем все это продолжать? Тем более если он слишком эмоционально реагирует на это общение. Значит, в душе их связь еще не разорвана.

Это очевидные признаки того, что он не может отпустить прошлое. Вы не можете их не видеть, вы просто не хотите. И это большая ошибка. Не стоит тянуть такие отношения только на своих плечах, надеясь, что все наладится, он искренне полюбит вас и забудет о прежней. Вряд ли так будет… К сожалению… Так что задумайтесь над этими проявлениями в его поведении.

Источник: news.hochu