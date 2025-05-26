«Витаминная бомба»: салат из молодой крапивы

Вкусные сезонные продукты – это то, что следует есть весной и летом. Если вы вырвали из огорода молоденькую крапиву, не выбрасывайте ее, а положите в салат и получите вкусную "витаминную бомбу".
Ингредиенты:
3 средних свежих огурца
4 вареных яйца
1 пучок крапивы (100 г)
по пол пучка зеленого лука, петрушки и укропа
2 зубчика чеснока
4 столовые ложки густой сметаны
соль
черный молотый перец
Способ приготовления:
Прежде всего, приготовим заправку – берем небольшую мисочку и кладем в нее густую жирную сметану. Выжимаем туда чеснок, добавляем соль и молотый перец.
Все перемешиваем и ставим в холодильник – пусть настоится, пока готовим салат. Крапива промываем, заливаем холодной водой, сразу сливаем и заливаем кипятком на несколько секунд. Это нужно сделать для того, чтобы убрать жгучесть.
Немного отжимаем крапиву от воды и оставляем, чтобы остыла. Тем временем огурцы и яйца нарезаем кубиками.
Крапива, зелень мелко крошим. Все выкладываем в миску и заправляем соусом, перемешиваем.
Этот салат вкуснее всего есть сразу. Можно есть его самостоятельно или в качестве гарнира.
Источник: news.hochu
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