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«Витаминная бомба»: салат из молодой крапивы 0 377

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
«Витаминная бомба»: салат из молодой крапивы

Вкусные сезонные продукты – это то, что следует есть весной и летом. Если вы вырвали из огорода молоденькую крапиву, не выбрасывайте ее, а положите в салат и получите вкусную "витаминную бомбу".

Ингредиенты:

3 средних свежих огурца

4 вареных яйца

1 пучок крапивы (100 г)

по пол пучка зеленого лука, петрушки и укропа

2 зубчика чеснока

4 столовые ложки густой сметаны

соль

черный молотый перец

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим заправку – берем небольшую мисочку и кладем в нее густую жирную сметану. Выжимаем туда чеснок, добавляем соль и молотый перец.

Все перемешиваем и ставим в холодильник – пусть настоится, пока готовим салат. Крапива промываем, заливаем холодной водой, сразу сливаем и заливаем кипятком на несколько секунд. Это нужно сделать для того, чтобы убрать жгучесть.

Немного отжимаем крапиву от воды и оставляем, чтобы остыла. Тем временем огурцы и яйца нарезаем кубиками.

Крапива, зелень мелко крошим. Все выкладываем в миску и заправляем соусом, перемешиваем.

Этот салат вкуснее всего есть сразу. Можно есть его самостоятельно или в качестве гарнира.

Источник: news.hochu

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