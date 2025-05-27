Эти ежедневные привычки сокращают жизнь

Наши привычки имеют прямое влияние на продолжительность жизни. Они могут вредить здоровью или наоборот — восстанавливать его. Если вы хотите стать долгожителем, стоит знать, каких вещей нужно избегать.

Эксперт: Дмитрий Красненков, кандидат биологических наук

Курение

Эта привычка является самым большим врагом здоровья. Она вызывает болезни сердца и сосудов, которые могут привести к летальным исходам. Лучшее, что можно сделать для долголетия — бросить курить.

Неправильное питание

Не меньше вреда для здоровья может нанести вредная пища. Позаботьтесь о наличии свежих овощей и фруктов в рационе. Это поможет сохранить вес в норме и уменьшить нагрузку на организм.

Неактивный образ жизни

Причинами многих проблем со здоровьем также является сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Стоит начать больше двигаться и ежедневно выделять на прогулки хотя бы полчаса. Это может спасти вас от преждевременной смерти.

Недостаток нормального сна

Сон имеет очень важное значение для организма. Хроническое недосыпание истощает организм человека, ведь во время глубокого сна восстанавливаются поврежденные клетки мозга. Отсутствие качественного сна приводит к проблемам с памятью и вниманием.

Стресс и одиночество

Больно бьют по здоровью и негативные эмоции. Одиночество и стресс могут вызвать даже инсульт или инфаркт.

Источник: novyny.live