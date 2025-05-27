Baltijas balss logotype

Эти ежедневные привычки сокращают жизнь 0 268

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Эти ежедневные привычки сокращают жизнь

Наши привычки имеют прямое влияние на продолжительность жизни. Они могут вредить здоровью или наоборот — восстанавливать его. Если вы хотите стать долгожителем, стоит знать, каких вещей нужно избегать.

Эксперт: Дмитрий Красненков, кандидат биологических наук

Курение

Эта привычка является самым большим врагом здоровья. Она вызывает болезни сердца и сосудов, которые могут привести к летальным исходам. Лучшее, что можно сделать для долголетия — бросить курить.

Неправильное питание

Не меньше вреда для здоровья может нанести вредная пища. Позаботьтесь о наличии свежих овощей и фруктов в рационе. Это поможет сохранить вес в норме и уменьшить нагрузку на организм.

Неактивный образ жизни

Причинами многих проблем со здоровьем также является сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Стоит начать больше двигаться и ежедневно выделять на прогулки хотя бы полчаса. Это может спасти вас от преждевременной смерти.

Недостаток нормального сна

Сон имеет очень важное значение для организма. Хроническое недосыпание истощает организм человека, ведь во время глубокого сна восстанавливаются поврежденные клетки мозга. Отсутствие качественного сна приводит к проблемам с памятью и вниманием.

Стресс и одиночество

Больно бьют по здоровью и негативные эмоции. Одиночество и стресс могут вызвать даже инсульт или инфаркт.

Источник: novyny.live

Читайте нас также:
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 468
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 267
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео