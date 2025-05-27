Ягодка моя! Как ухаживать за клубникой, чтобы поскорее получить урожай

Ароматная, сочная, сладкая — первая клубника с грядки всегда становится этаким личным маленьким триумфом, особенно у начинающих любителей собственных плантаций. Но чтобы она появилась не в разгар лета, а как можно раньше, придется не просто посадить и ждать, а ухаживать с любовью и пониманием.

Садовод Павел Пахомов дал простые, но действенные советы, которые помогут вам ускорить созревание ягод и порадовать себя урожаем уже в ближайшие недели.

Укройте грядки от холодов

Клубника — растение светолюбивое и теплолюбивое, поэтому весной, особенно в регионах с нестабильной погодой, ей нужен теплый старт. Накройте грядки прямо сейчас агроволокном или пленкой: это ускорит прогрев почвы и стимулирует рост. А еще защитит цветоносы от неожиданных заморозков — в наших широтах они вполне могут ударить в любой момент.

Очистите кусты от лишнего

Как только земля подсохла, а погода стабилизировалась, проведите «генеральную уборку» на клубничной грядке. «Удалите старые, сухие, подгнившие листья, прорыхлите почву между рядами. Это не только улучшит доступ воздуха к корням, но и снизит риск грибковых заболеваний», — объясняет эксперт.

Подкормите правильно

Весной, в период бурного роста, клубника особенно нуждается в питательных веществах. Используйте азотные удобрения (например, настой куриного помета или аммиачную селитру) — они стимулируют рост зеленой массы. Но не переусердствуйте: перебор с азотом может отодвинуть цветение. «Через пару недель после первой подкормки внесите комплексное удобрение с фосфором и калием — это хорошо для будущих ягод», — утверждает садовод.

Мульчируйте землю

Мульча помогает сохранить тепло и влагу, а еще — защищает ягоды от соприкосновения с землей. Используйте солому, хвойный опад или черное агроволокно. Такой способ не только ускоряет созревание, но и делает клубничник аккуратным и ухоженным — даже после дождя можно спокойно ходить по тропинкам между кустиками, ноги останутся чистыми.

Следите за поливом и цветами

Клубника не любит засуху, особенно в период бутонизации и цветения. Поливайте теплой водой, желательно утром, не попадая на листья. И внимательно следите за цветками: если появились пустоцветы (цветы без завязи), аккуратно удалите их — это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов.

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