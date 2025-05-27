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Кружится голова: основные причины и когда обращаться к врачу 0 567

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Дата публикации: 27.05.2025
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Кружится голова: основные причины и когда обращаться к врачу

Головокружение является не только неприятным, но и тревожным симптомом, который может служить сигналом серьезных нарушений в работе организма. Иногда оно возникает даже у здоровых людей, например, из-за усталости, жары или резкого движения. Но повторяющиеся или длительные эпизоды нуждаются в медицинской помощи и их нельзя игнорировать.

По данным американских клиник Cleveland Clinic и Mayo Clinic , головокружение может быть вызвано рядом болезней, требующих обследования и лечения.

Основные медицинские причины головокружения

Одной из наиболее распространенных причин является заболевание внутреннего уха, отвечающее за ощущение равновесия. Речь идет о таких диагнозах, как лабиринтит, вестибулярный неврит или инфекции. Также головокружение может быть вызвано анемией – снижением уровня эритроцитов в крови.

Другая возможная причина — акустическая неврома, доброкачественная опухоль, которая может давить на нерв, ответственный за слух и баланс.

В список также входят сердечно-сосудистые заболевания, среди которых аритмии и гипотония. При этих состояниях кровоснабжение мозга нарушается, что и вызывает чувство неустойчивости.

Еще одна возможная причина – сотрясение мозга. Головокружение часто сопровождает черепно-мозговую травму, даже если симптомы не выявляются сразу.

В некоторых случаях головокружение может возникать из-за мигрени, рассеянного склероза или болезни Паркинсона, а также других неврологических заболеваний.

В каких случаях головокружение может возникать не по болезни

Головокружение может возникать не только по медицинским причинам, но и как реакция организма на внешние или физиологические факторы.

  • Вдыхание угарного газа также способно вызвать головокружение вместе с головной болью и даже потерей сознания.

  • Когда организм обезвожен, особенно летом или после физической нагрузки, в теле уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает снабжение кислородом мозга и провоцирует головокружение. Такие же ощущения могут возникнуть и при гипогликемии, когда уровень сахара в крови внезапно снижается, вызывая слабость, дрожь и потливость.

  • Отдельную роль играют лекарства, в частности препараты для снижения давления, которые оказывают побочное действие в виде головокружения.

  • Вестибулярные нарушения также могут проявляться в виде головокружения. Это так называемая "морская болезнь", возникающая при раздражении вестибулярного аппарата, как и постуральное головокружение, появляющееся в переполненных или подвижных пространствах, например маршрутки, лифт и т.д.

  • Иногда у людей может возникать доброкачественное позиционное головокружение (ДППГ) при резком повороте головы, и достаточно распространенным.

В каких случаях нужно обращаться к врачу

В любом случае повторяющееся головокружение без понятной причины нуждается в консультации врача.

Источник: novyny.live

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