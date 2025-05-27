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Куда деть старый кошелек, чтобы не навлечь нищету 0 1082

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Куда деть старый кошелек, чтобы не навлечь нищету

Мало кто знает, что когда вы покупаете новый кошелек, то просто выбросить старый в мусор — это очень плохая идея. Почему и что с ним нужно сделать, чтобы не навлечь на себя бедность, рассказываем далее!

Что сделать со старым кошельком, чтобы с деньгами все было в порядке, рассказывает glavred. Здесь действует всего несколько правил, которых стоит придерживаться, если не хотите остаться без денег из-за такой ерунды, как неправильно выброшенный старый кошелек.

Куда деть старый кошелек и можно ли его выбрасывать?

Итак, если вы решили попрощаться со старым кошельком, начать следует с такой логичной вещи, как проверка его содержимого: вытряхиваем из него все вещи, не оставляя ничего внутри. Заметим, что часто со старым кошельком люди выбрасывают фото и небольшие заначки, о которых просто забывают.

Как только вы справитесь с этим шагом, у вас будет целых три варианта развития событий:

  • Если кошелек был поврежден, самый простой вариант — просто выбросить его в мусор.

  • Если кошелек все еще в хорошем состоянии, лучше сожгите его, чтобы никто его не нашел и не воспользовался вашей денежной энергией.

  • Другой вариант — кошелек, который выглядит достаточно прилично, но уже отслужил свое, можно закопать в землю. Это еще один надежный способ не дать воспользоваться какому-то злому человеку вашими финансовыми достижениями.

Источник: news.hochu

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