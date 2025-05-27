«Ленивые» хачапури за 5 минут

Эти ленивые хачапури — настоящая находка для завтрака: никакого замешивания теста, минимум ингредиентов и максимум сырного удовольствия. Идеальный рецепт, когда хочется вкусно и быстро.
Вам понадобится:
сыр твердый — 300 г;
молоко — 200 мл.;
яйца — 2 шт.;
мука — 200 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — 1 ч. л.;
масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить молоко, соль и яйца, взбить венчиком до однородной смеси.
В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем, затем добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Сыр натереть на крупной терке, добавить к тесту и хорошо вымешать.
На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить тесто, равномерно распределить по дну. Обжаривать хачапури с обеих сторон по 7-8 минут под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки.
Готовые хачапури подавать теплыми — с йогуртом, зеленью или любимым соусом.
Источник: novyny.live
Оставить комментарий