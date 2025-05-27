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«Ленивые» хачапури за 5 минут 0 1215

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
«Ленивые» хачапури за 5 минут

Эти ленивые хачапури — настоящая находка для завтрака: никакого замешивания теста, минимум ингредиентов и максимум сырного удовольствия. Идеальный рецепт, когда хочется вкусно и быстро.

Вам понадобится:

сыр твердый — 300 г;

молоко — 200 мл.;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко, соль и яйца, взбить венчиком до однородной смеси.

В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем, затем добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Сыр натереть на крупной терке, добавить к тесту и хорошо вымешать.

На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить тесто, равномерно распределить по дну. Обжаривать хачапури с обеих сторон по 7-8 минут под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки.

Готовые хачапури подавать теплыми — с йогуртом, зеленью или любимым соусом.

Источник: novyny.live

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