Универсальная вещь сезона: как и с чем носить

В сезоне весна-лето 2025 дизайнеры решили изрядно разгуляться с фасонами брюк. Они не просто добавили новые детали или обновили крой — некоторые бренды вообще пошли ва-банк: то убирали одну штанину, то нашивали сверху ткань, напоминающую юбку. Так на свет появился настоящий модный гибрид — скант (от английских слов skirt и pants).

Вещь, которая заслуживает места в гардеробе

В этом году сканты выглядят очень интересно. Одни дизайнеры создали модель, где классические брюки совмещены с юбочным слоем, а одна штанина вообще исчезла. Несмотря на такую нестандартность, вещь выглядит достаточно сдержанно и даже подойдет для офисных образов, особенно если сочетать ее с простой рубашкой или лаконичным жакетом.

В коллекциях других можно найти еще один вариант скантов — свободные брюки цвета хаки, дополненные легкой накидкой в виде юбки. Стилисты комбинировали их с объемной рубашкой, создавая образы на грани женственности и андрогинности.

Третьи не менее интересно обыграли тему скантов, практически стерев границы между юбкой и брюками — все выглядит так, будто одна вещь перетекает в другую.

Сканты сегодня — это модный эксперимент для тех, кто не боится выделяться и хочет попробовать что-то новое. И, кажется, они точно покорят сердца самых смелых модниц.

Источник: novyny.live