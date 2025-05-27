Baltijas balss logotype

Универсальная вещь сезона: как и с чем носить 0 221

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Универсальная вещь сезона: как и с чем носить
ФОТО: Global Look Press

В сезоне весна-лето 2025 дизайнеры решили изрядно разгуляться с фасонами брюк. Они не просто добавили новые детали или обновили крой — некоторые бренды вообще пошли ва-банк: то убирали одну штанину, то нашивали сверху ткань, напоминающую юбку. Так на свет появился настоящий модный гибрид — скант (от английских слов skirt и pants).

Вещь, которая заслуживает места в гардеробе

В этом году сканты выглядят очень интересно. Одни дизайнеры создали модель, где классические брюки совмещены с юбочным слоем, а одна штанина вообще исчезла. Несмотря на такую нестандартность, вещь выглядит достаточно сдержанно и даже подойдет для офисных образов, особенно если сочетать ее с простой рубашкой или лаконичным жакетом.

В коллекциях других можно найти еще один вариант скантов — свободные брюки цвета хаки, дополненные легкой накидкой в виде юбки. Стилисты комбинировали их с объемной рубашкой, создавая образы на грани женственности и андрогинности.

Третьи не менее интересно обыграли тему скантов, практически стерев границы между юбкой и брюками — все выглядит так, будто одна вещь перетекает в другую.

Сканты сегодня — это модный эксперимент для тех, кто не боится выделяться и хочет попробовать что-то новое. И, кажется, они точно покорят сердца самых смелых модниц.

Источник: novyny.live

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 468
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 268
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео