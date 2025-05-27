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Вредит ли маникюр ногтям: мифы и правда 0 346

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
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Вредит ли маникюр ногтям: мифы и правда

Большинство женщин делают маникюр самостоятельно или ходят в салоны и немалое количество из них хотя бы раз задумывалось о том, не вредит ли лак для ногтей и другие процедуры здоровью рук? В некоторых случаях маникюр действительно может оказаться вредным.

Нужно ли ногтям "дышать" без лака для ногтей

Несмотря на распространенное мнение, ногтям не нужно "дышать" - это миф. Дерматолог Крис Адигун из Северной Каролины объясняет, что ногти "не имеют легких" и не нуждаются в кислороде извне. Однако это не значит, что лак для ногтей совершенно безопасен, особенно если использовать его постоянно без перерывов.

Хотя сам лак не вредит, слишком частое и длительное его ношение может влиять на внешний вид и состояние ногтей. Темные или красные цвета могут оставлять пятна на поверхности.

Длительный контакт с лаком может также пересушивать ногти, из-за чего возникают так называемые кератиновые грануляции — белые меловые пятна. Они не опасны, однако могут беспокоить по эстетическим причинам.

Нужно ли ногтям давать перерыв от лаков

Специалисты советуют периодически снимать лак и давать ногтям отрасти. На это может уйти до шести месяцев для ногтей на руках и больше года – на ногах. Во избежание пересушивания и изменения цвета перед нанесением лака желательно использовать базовое покрытие, а между окрасками регулярно увлажнять ногти и кутикулу кремами или маслами.

Как маникюр может вредить здоровью ногтевой пластины

Гораздо больше вреда ногтям может нанести способ снятия лака. Сдирание или скребли покрытия травмирует поверхность ногтя, а ацетон высушивает его. Именно поэтому гелевой маникюр требует осторожности: замачивание в ацетоне, возможные аллергии и контакт с ультрафиолетом могут повредить как ногтям, так и коже. Дерматологи советуют делать перерыв между гелевыми маникюрами хотя бы на неделю-две.

Следует внимательно следить за переменами под лаком, а врачу-дерматологу приходить на осмотр без покрытия на ногтях.

Источник: novyny.live

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