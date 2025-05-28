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Без выпекания и желатина: «перевернутый» чизкейк 0 249

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Дата публикации: 28.05.2025
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Без выпекания и желатина: «перевернутый» чизкейк

Этот "перевернутый" чизкейк стал настоящим трендом в TikTok. Приготовьте популярный десерт и удивите родных не только нежным вкусом, но и необычной подачей.

Вам понадобится

Для ягодной начинки

ягоды - 200 г; сахар - 15 г; кукурузный крахмал - 10 г;

Для основания

песочное печенье – 300 г; сливочное масло - 115 г;

Для начинки

крем-сырь – 300 г; белый шоколад – 50 г; сливки 33% - 150 мл; сахарная пудра - 30-40 г; ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления

В сотейник высыпать свежие или замороженные ягоды, добавить к ним сахар и крахмал. Варить на среднем огне до загущения, после чего полностью охладить.

Для приготовления основы измельчить печенье до состояния крошки, добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

Для начинки крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ванильный экстракт и растопленный белый шоколад взбить до загустения миксером.

В основу из печенья выложить часть начинки из крем-сыра, сформировав сапожки. В центр выложить охлажденную ягодку и "закрыть" остатками крема. Разровнять массу, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации.

При подаче перевернуть чизкейк на тарелку, аккуратно снять разъемную форму и украсить по желанию.

Источник: novyny.live

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