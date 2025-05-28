Что делать и не делать во время боли в спине: советы невропатолога

Специалист объяснил, что не рекомендуется делать во время боли в спине, а также как по характеру боли распознать мышечный спазм или ущемление нерва, а также почему спорт не всегда является безопасным методом лечения боли в спине.

Эксперт: Маргарита Прохорова, невропатолог

Как пояснила специалист, боль в случае спазма обычно носит тупой, терпкий характер и усиливается во время движений. Такое состояние в большинстве своем сопровождается скованностью и снижением амплитуды движения. Защемление нервов дает острую боль, которая может отдавать в руку или ногу.

"По характеру боли уже можно примерно понять, с чем имеем дело и к какому врачу обращаться" , - отметила врач.

А также добавила, что физические нагрузки могут как помогать, так и вредить. В частности, у некоторых людей бессимптомные грыжи и не знают о них. В таких случаях занятия спортом могут привести к обострению боли.

"Вместо лечения мы получаем обратный эффект. Я бы не советовала ставить спорт в центр лечения. Это часть реабилитации, но не панацея" , - отметила врач.

Кроме того, она порекомендовала избегать скручиваний, перегрузок спины и упражнений на гиперэкстензию без профессионального контроля. Врач также пояснила, что при боли после травмы следует обращаться к травматологу, а при боли после подъема веса – к неврологу.

Что касается сколиоза, то специалист отметила, что его степень можно определить только по рентгену. В то же время, искривление позвоночника может вызвать симптомы, не связанные непосредственно со спиной — кашель, одышку или боль в правом подреберье из-за давления на внутренние органы.

"При сколиозе одна группа мышц часто в спазме, другая - растянута. Здесь важно правильно подобрать тактику лечения" , - пояснила специалист.

Источник: novyny.live