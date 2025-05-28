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Идеальные сочетания: с какой обувью носить джинсы этим летом 0 312

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Идеальные сочетания: с какой обувью носить джинсы этим летом

Джинсы – это как старые добрые друзья. Всегда рядом, всегда спасают, когда «нечего надеть». Но суть не только в самих джинсах, а в том, как их носить. Ведь правильную обувь или верх может сделать лук на миллион.

Балетки Mary Jane

Такие мягкие, женственные, с ремешком – идеально подойдут к джинсам, если хочется оскорбления с намеком на французский шик и легкое ретро. Попробуйте бордовые или зеленые, или выберите с каким-то интересным принтом. Они сделают даже самые простые джинсы особенными.

Ретрокросовки

Никакой массивности, только простые силуэты из цветной замши. Имеют очень стильный вид и будто вы где-то в 90-е, но совсем по-современному. Джинсы плюс такие кроссовки – удобно, но с фишкой.

Каблуки kitten heel

Эти маленькие подборчики – настоящий тренд. Туфли, мюли, ботильоны – выбирайте то, что по душе.

Таким образом, джинсы вполне могут являться вашим полотном для модных экспериментов. И не важно, что вы выберете – классические или с блестками – главное, как вы их подадите.

Источник: novyny.live

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