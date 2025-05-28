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Им нет равных в самоуверенности: эти знаки Зодиака слишком уверены в себе 0 492

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Им нет равных в самоуверенности: эти знаки Зодиака слишком уверены в себе

Есть люди, имеющие завышенную самооценку. Их уверенность в себе приводит к тому, что они начинают эгоистично вести себя и манипулировать другими.

Рыбы

Если вы хотите научиться любить себя, берите пример с Рыб. Эти люди настолько самоуверенны, что даже ошибку считают изюминкой опыта. Однако Рыбы никогда не извинятся, если не будут правы.

Скорпионы

Не менее балованные по гороскопу — Скорпионы. Если будет не так, как они пожелают, то вы попадете в черный список. Эти люди убеждены в своей правоте и никогда не уступят.

Источник: news.hochu

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