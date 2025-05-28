Практичные советы: как научиться не тратить в магазине лишние деньги

Если ваши магазинные чеки похожи на свитки провансальских трубадуров, если забежав в магазин «только за хлебушком», вы дома обнаруживаете в сумках с продуктами все, что было на акции, кроме хлеба, если ваш кошелек каждый раз безнадежно худеет от спонтанных покупок, эти лайфхаки точно вам помогут.

Согласно статистике, на продовольственные товары мы тратим примерно 40% нашей зарплаты. Это необходимая статья расходов, и от нее никуда не деться, но в наших силах ее немного уменьшить. Про составление списка, который делает процесс закупки более рациональным, знают все – если четко следовать пунктам, лишнее не потратишь. А что еще можно предпринять?

1. Ты не ты, когда голоден

Очень часто по возвращению домой, поужинав, мы задаемся вопросом: «А зачем я купил все это? В холодильнике полно еды». Голод – не лучший советчик в торговых центрах, продуктовых лавочках и на рынке.

Когда заходите в магазин сытыми, ваш взгляд не фиксируется на тех товарах, в которых нет необходимости, вы спокойно пройдете мимо полок с акционными позициями, потратите на шопинг минимум средств и времени. Купите самое нужное и не более того.

Многие, даже не выйдя из магазина, уже что-то жуют – так хочется побаловать себя свежей выпечкой с кофейком или шоколадкой с кока-колой. Аромат сдобы одурманивает, а надпись «купи капучино – получи круассан за копейку» напрочь сносит крышу.

Но если все же пришлось закупаться будучи голодным, обязательно определите для себя ту сумму, которую можете потратить безболезненно на спонтанные покупки. Например, «Я очень хочу сладкого, но разрешаю себе что-то купить на 2-3 евро».

2. Не заходите в ненужные вам отделы

При составлении списка продуктов разбейте покупки по отделам: бакалея, молочные, мясные и рыбные продукты, овощи. Старайтесь даже взглядом избегать витрины с выпечкой, полки со сладостями, соусами, колбасами.

3. Поосторожнее с акциями

Если есть возможность сэкономить, конечно, не хочется упускать такой шанс. У этого явления даже есть название «синдром упущенной выгоды».

«Три по цене двух» воспринимается выгоднее, чем, например, скидка в 30%, и вот уже три шоколадки отправляются в корзину без долгих раздумий…

Стоп! Во-первых, не факт, что сладости в действительности обойдутся дешевле, возможно, в других магазинах они и без акций стоят меньше. Во-вторых, вероятно, цена снижена из-за того, что завтра-послезавтра истекает срок годности товара, и нужно его сбыть как можно раньше. Вы купите шоколадки, чтобы съесть их сразу?

4. Используйте наличные вместо карты

Доказано: при использовании наличных мы более рационально расходуем наши средства. Чтобы не транжирить налево и направо деньги, нужно положить их в карман ровно столько, сколько готовы потратить. Такое ограничение лучше лимитов по банковским картам, которые можно изменить за пару секунд.

5. Определите дни для закупок

Если вы заметили, что заходите в магазин каждый день, это уже напоминает зависимость. Шопинг, даже покупка простых продуктов, для многих – источник «быстрого дофамина. Складывается ложная иллюзия, что дома нечего есть, закончились продукты и, вообще, придется голодать, если не купить хоть что-то.

Лишь единицы могут зайти в магазин, не найти там нужного и покинуть его с тем же, с чем пришли. Остальные 99 процентов подумают: «Неужели с пустыми руками на выход?» и прихватят хоть кусок камамбера или хотя бы пару батончиков гранолы, чтобы было чем перекусить по дороге домой.

Что делать, если очень хочется пойти в магазин? Проще некуда – не идти. Поверьте, вы найдете дома, что приготовить и на обед, и на ужин, еще и десертом побалуетесь.

6. Не разглядывайте витрины у кассы

Пока ждете своей очереди, чтобы оплатить товары, взгляд невольно останавливается на ярких этикетках батончиков или жевательных резинок. Чтобы не разбудить в себе сороку, которой нужно все и сразу, и воздержаться от импульсивной покупки, задумайтесь о чем-нибудь на 10 секунд, например, подумайте, как пошагово будете готовить ужин, или проверьте сроки годности продуктов в вашей корзинке.

7. Лучше держаться левее

Как правило, покупатель в супермаркете старается держаться ближе к правому боку. Это происходит интуитивно, ведь в Латвии на дорогах правостороннее движение, и мы к этому уже привыкли. Догадайтесь, какие стеллажи ярче и «вкуснее» в магазинах? Конечно, расположенные справа – там маркетологи хитро располагают все самое ненужное и яркое. А на левой стороне ряда мы замечаем только те товары, которые находятся на уровне глаз.

8. Заморозьте заранее несколько базовых блюд

Этот метод очень выручает, когда забываешь, что у тебя в холодильнике. Так можно быть спокойным, что, придя домой, можно в любой момент разогреть полуфабрикат собственного приготовления и поужинать. Регулярная готовка на несколько дней позволяет существенно экономить на походах в магазин (если мысль о том, что холодильник пуст, не дает покоя – см. пункт 5).

9. Ведите бюджет в тетради или приложении

Чтобы контролировать траты, нужно не только составлять списки, но и вести тетрадь расходов, вписывая все траты после посещения каждой торговой точки. Фиксируйте, сколько вы потратили на мясо, молоко, крупы, фрукты и овощи. В конце месяца можно проанализировать цифры и подумать, какую статью расходов стоит подсократить. Выделите фиксированную сумму на продукты, например, на неделю или месяц. Так сможете снизить число импульсивных покупок.

10. Отправляйте в магазин мужа

Заметили ли вы, что все маркетологи мира вместе взятые бессильны перед мужчиной со списком?

Если жена дала задание благоверному купить для холодника сметану, яйца и свеклу, он принесет домой… сметану, яйца и свеклу. Не акционные эклеры, не шесть баночек шпротов по цене трех, не набор новогодних сервировочных салфеток, которые не успели продать в праздники, а только те продукты, которые необходимы для приготовления обеда. Ну, возможно, еще бутылочку пива, но не суть…

Да, женщины попадают в продуктовую ловушку чаще представителей мужского пола, да, случайные траты – наша маленькая слабость, но иногда покупка четвертого чайника для заваривания улуна положительно сказывается на семейных отношениях.