Самые распространенные мифы о раке: почему нельзя нельзя гуглить диагноз

Когда я умру? Это один из первых вопросов, который волнует пациента после слов "у вас рак". И такой вопрос он, к сожалению, часто задает не врачу, а Google. А там, в первой же строке, ответ: "Три дня поноса – и смерть".

Пациенты гудят все. Что есть. Можно ли мясо. Можно ли на солнце. Что пить. Помогает сода. Сравнивают чужие диагнозы с собственным и пытаются примерить чужую историю на себя. Хотя даже если диагноз написан одинаково, у каждого совершенно разный прогноз. И это первое, о чем нужно сказать: Google – не онколог. И чужая история – не ваша .

Почему не стоит искать советы в форумах онкопациентов

В сети пишут преимущественно те, кому тяжело. У кого что-то не сложилось. Люди, которые проходят лечение успешно, не сидят на форумах – им некогда. Они живут. Работают. Заботятся о себе. И потому их историй меньше.

Но пациент читает одну фразу: "У меня было так же" – и начинает строить прогнозы. И очень часто – ошибочные. Потому что даже ТНМ-стадия не приговор. Даже одно и то же слово означает совершенно разные ситуации. И только врач может это расшифровать.

Миф №1. Рак "любит" мясо и сахар

После диагноза пациент резко бросает все: мясо, хлеб, сахар. В месяц худеет на 20 кг. Думает, что так проголодается опухоль и умрет. Но это не так. Так умирает пациент – от истощения, анемии, осложнений.

Можно есть мясо. Можно есть сахар – но после основной еды, не на пустой желудок. Никакая еда сама по себе не "кормит" опухоль. А вот нестабильный уровень глюкозы , ожирение или сахарный диабет действительно ухудшают прогноз. Это научно доказано.

Ваше тело имеет стабильный вес? Вы едите так, как вам подходит вся жизнь? Продолжайте. Радикально менять диету после диагноза – ошибка.

Миф №2. На солнце нельзя — никогда

Есть пациенты, которые после диагноза выходят на улицу ночью. И то в шляпе с широкими полями. Но это неправда . На солнце можно – до 10:00 утра и после 16:00. Так и онкопациентам, и здоровым людям. Просто не забывайте о SPF.

Да, солнце может провоцировать рак кожи – особенно, если вы злоупотребляете. Но жить в темноте не нужно . Даже с онкодиагнозом можно и нужно гулять, ездить на отдых. Между курсами лечения – особенно.

Миф №3. Сода "щелкнет" организм и убивает рак

У меня была пациентка с раком шейки матки первой стадии. Она вычитала что-то в интернете — даже не о чистотеле или болиголове, а… о бензине. И стала его пить. Опухоль выросла, перекрыла весь малый таз, почки, началось кровотечение, загнивание. Она дошла до традиционной медицины уже на четвертой стадии. Это была очень агрессивная опухоль. И это страшная история о том, что случается, когда человек не доверяет врачу, а доверяет "интернету".

Это самое опасное. Нет, рак не возникает из-за "закисления организма". И нет, сода не изменяет ваш pH. Если pH действительно изменится хотя бы на одну единицу, вы попадете в реанимацию.

Организм сам поддерживает постоянный кислотно-щелочной баланс. Сода не лечит. Но она обжигает слизистую желудка и пищевода. И после этого уже приходится лечить не только рак, но и осложнения от "народной терапии".

Миф №4. После диагноза жизнь закончилась

Это самое токсичное убеждение. Пациент ставит жизнь на паузу: не путешествует, не встречается с друзьями, ничего не планирует. Думает: "Вот закончу лечение - тогда"... Но оно может не закончиться ни через год, ни через пять, ни через десять. А жизнь уже продолжается.

Лечение – не пауза. Лечение – часть жизни. И нужно находить в нем место для хорошего: спокойной прогулки, встречи, кофе, книги, вечера с детьми. Ибо не рак решает, сколько вы живете. А вы .

Только врач знает, что означает ваш диагноз

Все эти Т, N, M, стадии, цифры и маркеры не для Гугла. Их должен объяснить врач, к которому вы можете прийти по 48 вопросам. И еще с одним. И снова. И получить ответы на каждый из них.

Ибо главное после диагноза – это доверие. Врач – не Google. Но он единственный, кто видит вашу картину целиком. И может помочь жить дальше. Не находить прогнозы. А строить свои.

Источник: novyny.live