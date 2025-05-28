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Удваиваем место в чемодане: гениальный трюк для путешественников 0 634

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Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Удваиваем место в чемодане: гениальный трюк для путешественников

Перед поездкой важно позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно одежды и других необходимых вещей. Блогер поделился лайфхаком, который поможет вам в этом нелегком вопросе.

Как быстро упаковать чемодан

Вместо того, чтобы класть чемодан на пол и складывать вещи так, как вы обычно пакуете, блогер предложила держать его вертикально и паковать одежду вертикально в виде столбиков.

Затем вы можете сжать вещи в чемодане настолько, насколько вам нужно, и добавить еще вещей.

Это не только поможет максимизировать пространство, но и вы сможете видеть все в чемодане гораздо четче, что значительно облегчит распаковку, когда вы прибудете к месту назначения.

Источник: novyny.live

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