Удваиваем место в чемодане: гениальный трюк для путешественников

Перед поездкой важно позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно одежды и других необходимых вещей. Блогер поделился лайфхаком, который поможет вам в этом нелегком вопросе.

Как быстро упаковать чемодан

Вместо того, чтобы класть чемодан на пол и складывать вещи так, как вы обычно пакуете, блогер предложила держать его вертикально и паковать одежду вертикально в виде столбиков.

Затем вы можете сжать вещи в чемодане настолько, насколько вам нужно, и добавить еще вещей.

Это не только поможет максимизировать пространство, но и вы сможете видеть все в чемодане гораздо четче, что значительно облегчит распаковку, когда вы прибудете к месту назначения.

Источник: novyny.live