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Время любить: как использовать весенний гормональный всплеск правильно 0 315

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Время любить: как использовать весенний гормональный всплеск правильно

Весна — сезон, который связан с обновлением природы: распускаются цветы, зеленеют деревья, тает снег. Все это влияет и на человека, так как наша душа тоже требует обновления и, конечно, любви. Психолог-сексолог Ольга Михеева объяснила, по каким причинам это происходит.

Природные циклы и их влияние на психику

Человек — часть природы, и его внутренние ритмы тесно связаны с ее циклами. Зима — время замедления, покоя, «спячки»: дни короче, света меньше, организм экономит энергию. Весна же приносит пробуждение: увеличивается световой день, солнце становится ярче, природа оживает.

«Эти изменения запускают в нас биологические и психологические процессы. Гормональная система реагирует на увеличение солнечного света: повышается выработка серотонина („гормона счастья“), мелатонина (регулятора сна) становится меньше, а уровень дофамина и окситоцина (связанных с удовольствием и привязанностью) растет. Все это создает ощущение прилива сил, радости и желания любить», — объясняет эксперт.

Инстинкт продолжения рода: почему весной хочется отношений

На глубинном, рептильном уровне мозга весна — сигнал к размножению. Этот механизм заложен эволюцией: у многих животных брачный период приходится именно на весну, чтобы потомство появилось в благоприятных условиях.

У людей этот инстинкт проявляется неосознанно:

  • Повышается флиртовая активность (чаще знакомимся, кокетничаем).

  • Обостряется желание нравиться (ухаживаем за собой, обновляем гардероб).

  • Возрастает сексуальная активность (по статистике, пик зачатий приходится на март-апрель).

Интересный факт:

Согласно исследованиям, весной зачато больше детей, чем в другие сезоны. Например, в Европе и США наибольшее число зачатий фиксируется в марте-апреле, а пик рождений — в декабре-январе. «Это подтверждает, что биологические ритмы влияют на репродуктивное поведение даже в современном мире», — рассказывает эксперт.

Химия влюбленности: почему весной эмоции ярче

Весной мы особенно остро переживаем состояние влюбленности — и это не просто романтика, а физиология:

  • Дофамин (гормон удовольствия) заставляет нас искать новые впечатления.

  • Окситоцин (гормон привязанности) усиливает желание близости.

  • Серотонин поднимает настроение, делая мир ярче.

«Именно поэтому весной так часто случаются мимолетные романы, вспыхивают чувства, а давние отношения могут заиграть новыми красками», — считает Ольга.

Как использовать весенний подъем энергии

Весна — идеальное время для обновления во всех сферах жизни. Вместо того чтобы бессознательно поддаваться гормональным импульсам, можно направить эту энергию осознанно:

В отношениях:

  • Влюбиться заново в партнера (устраивать свидания, пробовать новое вместе).

  • Уделять больше внимания физической близости (сексуальная активность весной естественна).

  • Говорить больше теплых слов, проявлять нежность. ** В любви к себе:**

  • Обновить гардероб (яркие цвета, легкие ткани).

  • Заняться спортом, улучшить форму (весной мотивация выше).

  • Чаще баловать себя (SPA, массажи, уходовые процедуры).

В карьере и творчестве:

  • Начать новый проект (энергии больше — можно рискнуть).

  • Заключать важные сделки (уверенность в себе повышается).

  • Пробовать нестандартные решения (креативность на подъеме).

Весна — время магии и перемен

Этот сезон дарит уникальную энергию, которую можно использовать для:

  • Романтики (новые знакомства или углубление существующих отношений).

  • Саморазвития (курсы, путешествия, хобби).

  • Физической активности (бег, йога, танцы — тело само просит движения).

«Главное — не упустить момент. Весенний подъем длится недолго, но если „поймать волну“, можно выйти на новый уровень энергии, продуктивности и счастья», — говорит Ольга.

Весеннее обострение — это не случайность, а природный механизм. «Мы можем либо поддаться ему бездумно (мимолетные романы, импульсивные поступки), либо использовать осознанно — для улучшения отношений, здоровья, карьеры и внутренней гармонии», — резюмирует специалист.

Весна — время влюбляться: в жизнь, в себя, в мир вокруг. И лучший способ прожить ее ярко — осознать свои желания и направить энергию в нужное русло.

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#любовь #гормоны
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