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Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон убежище после того как сталкер протаранил ворота ее особняка 0 402

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
womanhit
Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон убежище после того как сталкер протаранил ворота ее особняка
ФОТО: dreamstime

Последние недели стали настоящим испытанием для 54-летней Дженнифер Энистон. После того как 48-летний сталкер Джимми Уэйн Карвайл, считающий актрису своей «невестой», протаранил ворота ее особняка в Бэль-Эйр, звезда «Друзей» приняла решение продать дом.

Полиция, расследуя инцидент, раскрыла адрес знаменитости, лишив ее чувства безопасности в собственном жилище.

Среди друзей, поддержавших Энистон, самым трогательным оказался жест её бывшего супруга — 59-летнего Брэда Питта. «Джен была потрясена, когда Брэд предложил ей переехать в его дом в Лос-Анджелесе. После всего пережитого кошмара это стало для неё неожиданным, но очень тёплым знаком заботы», — поделился инсайдер.

Несмотря на болезненный развод в 2005 году (причиной которого стали отношения Питта с Анджелиной Джоли на съемках «Мистера и миссис Смит»), бывшие супруги сохранили дружескую связь. «Брэд по-прежнему испытывает к Джен теплые чувства. Они давно перешагнули через былые разногласия и теперь поддерживают друг друга», — отмечает источник издания Closer Online.

Напомним, что после развода с Джоли (брак длился с 2015 по 2022 год) Питт нашел утешение в отношениях с Инес Де Рамон. Однако это не мешает ему проявлять заботу о женщине, с которой когда-то его считали «идеальной парой Голливуда».

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