Что делать, если укусила оса: как оказать экстренную помощь и что иметь в аптечке

Укус пчелы, осы или шершня — это не просто неприятное, но и потенциально опасное событие. Особенно, если реакция организма оказывается острой или человек склонен к аллергии. Несмотря на то, что большинство людей переносят такие укусы относительно легко, каждый случай требует внимательного отношения и быстрой, грамотной первой помощи. О том, как ее оказать правильно, нам рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Сначала удалите жало

Обычно укус вызывает местную реакцию: появляется боль, покраснение, припухлость и жжение. Это естественный ответ организма на яд, который насекомое впрыскивает в кожу. Врач: «У пчел, в отличие от ос, жало остается в коже, и его важно как можно быстрее удалить, стараясь не повредить ядовитый мешочек. Лучше всего для удаления жала использовать тупой край предмета — например, пластиковую карту, — так меньше риск раздавить ядовитый мешочек. Однако если под рукой только пинцет, им нужно аккуратно ухватиться именно за само жало как можно ближе к коже и вытаскивать его медленно и осторожно, чтобы не обломать и не выдавить яд внутрь».

Если укусила оса или шершень, жала, как правило, не остается, но яд может быть даже более агрессивным.

Снимите отек

После удаления жала необходимо промыть место укуса чистой прохладной водой с мылом — это поможет снизить риск инфекции. Далее желательно приложить холодный компресс: лед, обернутый в ткань, или что-то холодное из холодильника, чтобы уменьшить отек и боль. Это простое действие уже помогает организму справиться с воспалением.

Первая помощь при аллергической реакции

Если у человека наблюдаются сильный отек, сыпь, затрудненное дыхание, головокружение, чувство страха, тошнота или падение давления — это уже признаки системной аллергической реакции, включая анафилаксию, и ситуация становится угрожающей. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь. До прибытия медиков важно уложить пострадавшего, приподнять ему ноги, обеспечить доступ к воздуху.

Что должно быть в аптечке

«Для тех, кто знает о своей склонности к аллергическим реакциям, особенно важно иметь при себе минимум базовых средств. В аптечке желательно держать антигистаминные препараты, а также противоотечные мази. Хорошо иметь средство с гидрокортизоном или другим стероидом, чтобы уменьшить воспаление при локальной реакции», — советует токсиколог.

Следите за состоянием

Даже если укус кажется безобидным, не стоит его игнорировать. Важно наблюдать за состоянием в течение нескольких часов после происшествия. Иногда тяжелая реакция развивается не сразу, а через 20–30 минут и даже позже. Особенно внимательными должны быть родители маленьких детей и пожилые люди — их организмы могут реагировать иначе.

Михаил: «Если укус пришелся в область шеи, языка или рта, ситуация требует немедленного вмешательства, даже при отсутствии аллергии. Отек в этих зонах может быстро перекрыть дыхательные пути. В таких случаях счет идет на минуты, и важно как можно быстрее оказать помощь, не дожидаясь усугубления состояния».

В целом укусы жалящих насекомых чаще всего не требуют серьезного лечения, но пренебрегать ими нельзя. Главное — сохранять спокойствие, оценить степень реакции, оказать первую помощь и не медлить с обращением к медикам, если есть малейшее подозрение на аллергию. «Осведомленность, базовые аптечные средства и готовность действовать — это лучшее, что можно противопоставить неприятной неожиданности в виде укуса», — подчеркивает наш эксперт.

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