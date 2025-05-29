Baltijas balss logotype

Что делать, если укусила оса: как оказать экстренную помощь и что иметь в аптечке 0 779

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Что делать, если укусила оса: как оказать экстренную помощь и что иметь в аптечке

Укус пчелы, осы или шершня — это не просто неприятное, но и потенциально опасное событие. Особенно, если реакция организма оказывается острой или человек склонен к аллергии. Несмотря на то, что большинство людей переносят такие укусы относительно легко, каждый случай требует внимательного отношения и быстрой, грамотной первой помощи. О том, как ее оказать правильно, нам рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Сначала удалите жало

Обычно укус вызывает местную реакцию: появляется боль, покраснение, припухлость и жжение. Это естественный ответ организма на яд, который насекомое впрыскивает в кожу. Врач: «У пчел, в отличие от ос, жало остается в коже, и его важно как можно быстрее удалить, стараясь не повредить ядовитый мешочек. Лучше всего для удаления жала использовать тупой край предмета — например, пластиковую карту, — так меньше риск раздавить ядовитый мешочек. Однако если под рукой только пинцет, им нужно аккуратно ухватиться именно за само жало как можно ближе к коже и вытаскивать его медленно и осторожно, чтобы не обломать и не выдавить яд внутрь».

Если укусила оса или шершень, жала, как правило, не остается, но яд может быть даже более агрессивным.

Снимите отек

После удаления жала необходимо промыть место укуса чистой прохладной водой с мылом — это поможет снизить риск инфекции. Далее желательно приложить холодный компресс: лед, обернутый в ткань, или что-то холодное из холодильника, чтобы уменьшить отек и боль. Это простое действие уже помогает организму справиться с воспалением.

Первая помощь при аллергической реакции

Если у человека наблюдаются сильный отек, сыпь, затрудненное дыхание, головокружение, чувство страха, тошнота или падение давления — это уже признаки системной аллергической реакции, включая анафилаксию, и ситуация становится угрожающей. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь. До прибытия медиков важно уложить пострадавшего, приподнять ему ноги, обеспечить доступ к воздуху.

Что должно быть в аптечке

«Для тех, кто знает о своей склонности к аллергическим реакциям, особенно важно иметь при себе минимум базовых средств. В аптечке желательно держать антигистаминные препараты, а также противоотечные мази. Хорошо иметь средство с гидрокортизоном или другим стероидом, чтобы уменьшить воспаление при локальной реакции», — советует токсиколог.

Следите за состоянием

Даже если укус кажется безобидным, не стоит его игнорировать. Важно наблюдать за состоянием в течение нескольких часов после происшествия. Иногда тяжелая реакция развивается не сразу, а через 20–30 минут и даже позже. Особенно внимательными должны быть родители маленьких детей и пожилые люди — их организмы могут реагировать иначе.

Михаил: «Если укус пришелся в область шеи, языка или рта, ситуация требует немедленного вмешательства, даже при отсутствии аллергии. Отек в этих зонах может быстро перекрыть дыхательные пути. В таких случаях счет идет на минуты, и важно как можно быстрее оказать помощь, не дожидаясь усугубления состояния».

В целом укусы жалящих насекомых чаще всего не требуют серьезного лечения, но пренебрегать ими нельзя. Главное — сохранять спокойствие, оценить степень реакции, оказать первую помощь и не медлить с обращением к медикам, если есть малейшее подозрение на аллергию. «Осведомленность, базовые аптечные средства и готовность действовать — это лучшее, что можно противопоставить неприятной неожиданности в виде укуса», — подчеркивает наш эксперт.

womanhit

Читайте нас также:
#насекомые #здоровье
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 470
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 268
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео