«Чувствую, что не отдыхаю»: что важно знать, планируя отпуск

Как научиться отдыхать так, чтобы действительно чувствовать себя бодрым, полным сил и энергии? Этот вопрос волнует многих, особенно, когда приближается отпуск или выходные, ведь хочется насладиться ими по полной. Мультимодальный психолог Александра Атменеева дала несколько важных рекомендаций, как восполнить свой ресурс, а не испытывать потребность «отдохнуть от отдыха»

Кому будет трудно почувствовать себя отдохнувшим?

По словам нашего эксперта, существует несколько категорий людей, которым очень трудно расслабиться в отпуске. Проверьте, есть ли вы в их числе:

В детстве вам всегда ставили в пример того, кто работал до изнеможения и «падал" от усталости.

Внушали, что отдыхом может быть только смена деятельности.

Вы опасаетесь, что если позволите себе прилечь, вас назовут бездельником и лентяем.

Единственный легальный способ полежать и отдохнуть для вас — заболеть.

Тут надо понять, что отдых — это важная потребность для любого человека. Если ею пренебрегать, то тело будет реализовывать эту потребность через болезнь. „Наука определяет, что 42 процента времени требуется телу и мозгу на отдых, это примерно 10 часов в сутки. Запланируйте эти 10 часов как законное право вашего организма на отдых, распределите его в течение дня, отдав сну 7—9 часов“, — рекомендует специалист.

Что для вас отдых?

Следующий вопрос, а что вы вкладываете в само понятие „отдых“? Насколько качественным он получится? Например, вы лежа листаете странички в соцсетях, это можно считать отдыхом? В какой-то мере да. Но насколько он полноценный и полезный?

„Мозгу и глазам тоже нужен отдых и расслабление, они устают от визуального и информационного шума. Лучше наблюдать за природой, слушать пение птиц, журчание воды, шелест листвы, шум моря. Отлично помогают отдохнуть медитации, дыхательные упражнения, мягкие телесные практики. Для многих ресурсными и заряжающими будут массаж, плавание, йога, баня. Изучайте себя, находите, что лучше именно для вас и добавляйте в свою повседневную жизнь“, — говорит психолог.

Планируйте и вставляйте в график отдых как обязательный пункт. Отдохнувшие тело и мозг с благодарностью ответят большей производительностью и психологической устойчивостью. „Знакома ситуация, когда тянете из последних сил, "берете в кредит“ у своего здоровья в надежде на долгожданный отпуск в 10 дней или в лучшем случае две недели, а в отпуске или прямо перед ним неожиданно можете заболеть? Это ваш организм держался из последних сил, дотерпел и „льготный период“ закончился», — объясняет эксперт.

Позволяйте организму отдыхать до момента истощения, учитесь уважать его, считаться с его потребностями, «вовремя оплачивайте счета». Тогда за время отпуска сможете не просто восстановиться, а накопить запас прочности.

Немаловажные факторы для отдыха

Какие факторы важны, чтобы почувствовать себя хорошо во время отдыха? Если ими пренебрегать, даже пребывание в пятизвездочном отеле на берегу лазурного моря не поможет вам достичь дзена.

1. Быть свободным от ответственности

«Когда мы отвечаем за детей, развлекаем друзей, придумываем программу и активно ее контролируем, это влияет на наше ощущение от отдыха. Мы не отпускаем контроль, и часть нервной системы остается в напряжении, не отдыхает полноценно», — говорит Александра.

Очень важно делегировать свои задачи, доверять сотрудникам или команде хотя бы на период отпуска. Иначе часть вас продолжит выполнять рабочие дела — и как итог не сможете переключиться и полноценно отдохнуть.

2. Быть свободным от конкуренции

С другими людьми. «Например, за возможность занять определенный шезлонг в желанном месте, сидеть за определенным столом, месте в театре, за еду, гениальную идею, за внимание других людей, за самый красивый наряд, купальник, фигуру, машину, мужчину, ребенка и т. п.», — рассказывает психолог.

От конкурирующих с отдыхом задач. Например, продумать статью, подготовиться к экзамену, написать часть диссертации, разработать план и т. п.

3. Вам должно нравиться то, где вы отдыхаете, с кем и как

Для этого подумайте, как мечтаете отдохнуть? Поразмышляйте на эту тему. «Закройте глаза и представьте себя в месте своего желанного отпуска. Запишите все подробности — где это, что и кто вас окружает, что вы там делаете, чем занимаетесь, как проходит день, кто с вами. Наблюдайте свои эмоции и телесные ощущения от этих представлений. Теперь остается приблизить мечту к доступной реальности и начать ее осуществлять», — считает специалист.

Почему это важно?

Например, если вам хочется посидеть с удочкой у водоема где-нибудь в средней полосе, то отпуск с активной анимацией в жаркой стране не добавит удовлетворения и не даст почувствовать себя отдохнувшим.

Если после отпуска при соблюдении всех условий вы по прежнему чувствуете апатию, отсутствие интереса к жизни, безразличие, то пора задуматься о своем здоровье. «Исключите гормональный сбой, дефицит микроэлементов и витаминов, депрессию. Задумайтесь о таком феномене, как эмоциональное выгорание или эмоциональное истощение», — рекомендует Александра.

Важные советы по избежанию «истощающего отдыха» от психолога

— Организуйте четкий режим дня, постарайтесь установить стабильные привычки, включив регулярное время пробуждения и отхода ко сну.

— Увеличьте потребление продуктов, которые содержат максимальное количество питательных веществ (витамины группы В, железосодержащие продукты, витамин D, продукты, насыщенные биотином и растительными жирами). Примером таких продуктов являются свежая зелень, орехи, семена, авокадо, тыква, яблоки, различные виды капусты, яйца и так далее.

— Изучите методы медитации, дыхательные практики. Это поможет снизить уровень стресса и восстановить энергию.

Важно брать отпуск и не лишать себя отдыха, когда этого требует ваш организм, но также немаловажно уметь насладиться им по-максимуму, чтобы остались только приятные эмоции и воспоминания.

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