Есть все и не толстеть: 7 полезных привычек

Большинство девушек мечтают о суперспособности есть всё, что угодно, и при этом не набирать ни грамма. Хорошая новость – это вполне возможно! Лишний вес чаще всего появляется не из-за конкретных продуктов, а из-за устойчивых ежедневных привычек и образа жизни в целом. Рассказываем, как сохранить стройность без жёстких ограничений.
1. Слушайте свой организм
Очень важно научиться слышать сигналы, которые подаёт ваше тело. Когда вы наелись, желудок отправляет в мозг соответствующий сигнал. Однако часто этот сигнал игнорируется – либо из-за слишком быстрого приёма пищи, либо потому что вы слишком увлечены вкусным блюдом.
Чтобы избежать переедания, старайтесь есть медленно и осознанно, тщательно пережёвывая каждый кусочек. Как только почувствовали насыщение – остановитесь.
2. Заменяйте продукты на более полезные
Не обязательно полностью отказываться от любимой еды – достаточно внести разумные коррективы. Например, замените белый хлеб на цельнозерновой, обычную пшеничную муку – на овсяную или ржаную.
В качестве заправок можно использовать греческий йогурт с добавлением специй, оливковое масло с семенами кунжута и тыквы или соевый соус. Даже сладкую выпечку можно приготовить в диетическом варианте, используя, например, жидкий сахарозаменитель.
3. Откажитесь от «пищевого мусора»
Да, этот пункт вроде бы противоречит идее «есть всё», но речь идёт о продуктах, которые не просто вредят фигуре, но и подрывают здоровье: магазинный майонез, кетчуп, сладкие газировки, промышленные сладости. Если употреблять их регулярно, вкусовые рецепторы теряют чувствительность, и простая еда начинает казаться пресной.
Предлагаем челлендж: попробуйте отказаться от таких продуктов хотя бы на две недели. Скорее всего, вы удивитесь, насколько вкусными могут быть обычные блюда.
4. Пейте воду до еды
Стакан воды за 15 – 20 минут до приёма пищи поможет снизить аппетит и убережёт от переедания. Это простая, но очень эффективная привычка, которую легко внедрить в повседневную жизнь.
5. Добавляйте больше овощей
Овощи – ваш главный союзник. Старайтесь включать их в каждый приём пищи, особенно в обед и ужин. Начинайте трапезу с лёгкого овощного салата – он уменьшит чувство голода и поможет вам съесть меньше основной еды.
6. Придерживайтесь правила 80/20
Это правило давно используют модели и актрисы: 80% рациона составляют полезные, сбалансированные блюда, а 20% – любимые лакомства. Такой подход позволяет не срываться и при этом не набирать вес. Вы можете, например, готовить диетические десерты.
Рецепт диетического пирожного (всего 90 ккал)
Смешайте:
– 1 куриное яйцо
– 2 ст. л. овсяных хлопьев
– 3 ст. л. кефира (1%)
– 1 ст. л. пшеничных отрубей
– 1 ст. л. какао
– сахарозаменитель по вкусу
– ½ ч. л. разрыхлителя
Перемешайте всё и поставьте в микроволновку на 4 минуты. Приятного аппетита!
7. Больше двигайтесь
Регулярные тренировки — это здорово, но не всегда у всех есть на них время. Отличная альтернатива — обычная ходьба. Старайтесь чаще отказываться от лифта, выходите на одну остановку раньше, пользуйтесь приложением для подсчёта шагов. Даже такие простые действия помогут увеличить активность и сжигать лишние калории.
Следуя этим простым привычкам, вы сможете наслаждаться едой, не набирая вес и не отказываясь от любимых блюд.
Источник: mediasole
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