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Инсулинорезистентность: чем перекусить на ночь 0 378

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Инсулинорезистентность: чем перекусить на ночь

Иногда вечером мы чувствуем голод и тягу к чему-нибудь вкусненькому, однако перекус перед сном может повлиять на уровень сахара в крови.

Издание EatingWell рассказало, что правильный выбор пищи на ночь может поддержать ваш организм в борьбе с инсулинорезистентностью, а также помочь сохранить стабильный уровень сахара в крови во время сна.

Что такое инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность возникает тогда, когда клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину – гормону, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Когда клетки теряют способность эффективно реагировать на инсулин, уровень сахара в крови остается повышенным, что может привести к диабету II типа, высокому кровяному давлению и холестерину.

Обычно инсулинорезистентность развивается из-за избыточного веса, малоподвижного образа жизни и питания, богатого сахаром и простыми углеводами, но с низким содержанием клетчатки и полезных жиров. К счастью, здоровые перекусы могут помочь управлять этим состоянием и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

На что обратить внимание при выборе перекуса

Для тех, у кого инсулинорезистентность, идеальный перекус должен помогать стабилизировать уровень сахара в крови, что позволит избежать резких скачков глюкозы. Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) постепенно высвобождают глюкозу, поддерживающую сбалансированный уровень энергии.

Основные характеристики идеального перекуса:

Низкий гликемический индекс.

Высокое содержание клетчатки и белка.

Белок и клетчатка помогают дольше оставаться сытыми, поскольку медленнее усваиваются. Это помогает снизить ночной голод и стабилизировать метаболизм.

Здоровые жиры.

Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и семенах, полезны для здоровья и не вызывают резких скачков уровня сахара в крови. Они также не содержат вредных рафинированных сахаров, которые могут влиять на резистентность к инсулину.

Сыр – идеальный вариант для перекуса поздно вечером

Когда вы голодны вечером, обратите внимание на варианты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. Сыр содержит минимум углеводов и является богатым источником белка. Он помогает не только снизить вечерний аппетит, но и улучшает контроль уровня глюкозы в крови в течение ночи. Баланс белка и низкий уровень углеводов в сыре способствуют тому, чтобы избежать ночных скачков сахара в крови и обеспечить ощущение сытости.

Положительное влияние сыра на качество сна

Сыр не только полезен для регуляции уровня сахара, он может способствовать улучшению сна, что положительно влияет на резистентность к инсулину. Сыр содержит аминокислоту триптофан, которая может улучшить качество сна и помогает легче засыпать. Качественный сон способствует улучшению чувствительности к инсулину, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови утром.

Другие варианты полезных перекусов

Орехи и семена

Они являются отличным источником здоровых жиров, клетчатки и белка, поддерживающих стабильный уровень глюкозы.

Авокадо

Содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют сытости и не вызывают резких изменений уровня сахара в крови.

Небольшой кусок сыра с овощами

Сыр с низким содержанием жира или натуральный йогурт с добавлением огурца и сельдерея – идеальный вариант с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Понимая, какие закуски поддерживают стабильный уровень сахара в крови, можно легко справиться с инсулинорезистентностью и даже улучшить качество сна, что будет способствовать здоровью и хорошему самочувствию.

Источник: tsn

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