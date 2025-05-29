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Как держать холестерин под контролем: советы кардиологов 0 642

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Дата публикации: 29.05.2025
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Как держать холестерин под контролем: советы кардиологов

Высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, потому что не имеет выраженных симптомов. Многие узнают об этом только при анализе крови. Однако это серьезная проблема, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркты и инсульты.

Издание EatingWell рассказало, что существует несколько эффективных способов снизить уровень холестерина.

Что такое высокий уровень холестерина

Холестерин – это жироподобное вещество, которое производится в печени и выполняет такие важные функции, как помощь в пищеварении, образовании клеток и производстве гормонов. Однако избыточное количество холестерина может быть опасно для здоровья.

Основные факторы, влияющие на уровень холестерина:

  • Диабет II типа

  • Ожирение

  • Курение

  • Отсутствие физических упражнений

  • Семейная история с высоким уровнем холестерина

Способы снижения холестерина

Занимайтесь физическими упражнениями

Регулярная физическая активность помогает повысить уровень полезного холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и снизить уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и триглицеридов, которые могут закупоривать артерии.

Рекомендуются следующие физические нагрузки:

  • Прогулки

  • Бег

  • Плавание

  • Езда на велосипеде

Необходимо выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю. Этого можно добиться, занимаясь по 20-30 минут в день.

Ограничить потребление насыщенных жиров

Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может повысить уровень холестерина.

Насыщенные жиры содержится в:

  • Жирном мясе

  • Птице

  • Обезжиренных молочных продуктах

Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до 6% от общей ежедневной калорийности, что составляет примерно 13 г для человека, потребляющего 2000 калорий в день. Вместо обработанного мяса попробуйте употреблять нежирное мясо, а также использовать оливковое масло вместо сливочного масла.

Ешьте больше фруктов и овощей

Клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, помогает снижать уровень холестерина, выводя его из организма.

Полезно употреблять:

  • Апельсины

  • Яблоки

  • Груши

  • Морковь

  • Сладкий картофель

Попытайтесь употреблять больше салатов, жареных овощей и фруктов.

Рассмотрите прием лекарства

Если после шести месяцев соблюдения диеты и физических упражнений уровень холестерина остается высоким, возможно, вам понадобится лекарство. При необходимости важно сочетать медикаментозное лечение со здоровой диетой и регулярными физическими нагрузками. Регулярно проверяйте уровень холестерина, особенно в начале приема нового лекарства, но их следует принимать только под наблюдением врача.

Другие рекомендации

Контроль артериального давления: высокое кровяное давление может усугубить ситуацию. Следите за ним и соблюдайте здоровый образ жизни.

Бросайте курить: курение повышает общий уровень холестерина и триглицеридов, снижая при этом уровень полезного холестерина ЛПВП.

Высокий уровень холестерина – серьезная проблема, но его можно контролировать. Занимайтесь физическими упражнениями, ограничивайте насыщенный жир, ешьте больше овощей и фруктов, а при необходимости обратитесь к врачу.

Источник: tsn

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