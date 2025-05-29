Как обескуражить хама: рассказывает психолог

Эксперт: Елена Ярикова, психолог

Эти фразы точно застанут его врасплох:

«Это ваш привычный стиль общения?». Так вы показываете, что грубый тон вам не нравится, и с вами нельзя так общаться. Скорее всего, обидчик замешкается и начнет думать, что же ответить. И, в конце концов, осознает, что не прав.

«У вас сегодня выдался тяжелый день?». Этой фразой вы как бы заставляете оправдаться человека. Он начнет придумывать, как вам ответить. Вы же займете ведущую позицию в общении.

«Ваше мнение очень ценно для меня, и когда мне нужен будет ваш совет, то обращусь к вам». Это очень вежливо, и в то же время демонстрирует отказ от критики.

«Понимаю ваши чувства, но со мной так говорить нельзя». Так вы точно защищаете свои личные границы, которые никому нельзя нарушать. Именно словом это можно показать хаму, которые позволяет себе использовать неуместные слова.

«У вас точно есть чувство хорошего юмора». Так вы показываете, что не воспринимаете сказанное серьезное и умете сгладить углы. Человек, который хотел спровоцировать вас на конфликт, поймет, что оказался в провале.

Источник: gorodche