«Почему небо голубое?» 6 советов, как ответить на сложные вопросы детей

Почему небо синее, что бывает после смерти, из-за чего люди разводятся? Подобные вопросы, звучащие из детских уст, могут обескуражить любого взрослого. Но на них нужно уметь отвечать. В этом материале мы собрали принципы, которых стоит придерживаться при ответе на сложные детские вопросы.

1. Спроси, знают ли они ответ или что предполагают

Дети могут задавать вопросы, на которые уже знают ответ. Они делают это для того, чтобы проверить правильность полученной информации или по другим причинам. Например, из-за неуверенности и боязни сказать что-то не то.

К тому же, вопрос, на который дети уже знают ответ, может быть попыткой заговорить о другой волнующей их теме.

Спроси, что им известно о сути вопроса или попроси выразить свою точку зрения. Так ты получишь время на то, чтобы подготовить ответ, а заодно побудить ребенка поразмышлять и проанализировать то, что он уже знает.

2. Предоставь информацию, которая будет уместна в их возрасте

Из-за того, что большинство информации может быть шокирующей или неуместной по возрасту для детей, стоит научиться соответствующе ее преподносить.

Информация, которую ты преподносишь при ответе на сложный вопрос, должна быть понятна ребенку. И ни в коем случае не звучать осудительно или критично по отношению к нему.

Например, если малыш «приносит» из детского сада какое-то ругательство, не стоит на него кричать или ставить в угол за то, что он это произнес.

Сядь напротив ребенка и спокойно объясни, почему это слово нельзя говорить. Например, потому что другим людям будет неприятно это слышать в свой адрес. Вырази свои эмоции по поводу того, что это слово неуместно и что тебя это расстраивает.

Кстати, запрещать общаться с тем, кто научил ребенка ругательству, тоже не стоит. В ином случае есть риск вызвать еще более глубокий интерес к изучению и употреблению подобных слов.

3. Прими тот факт, что у тебя может не быть ответа на вопрос

Прими тот факт, что не можешь знать все на свете, и не бойся открыто сказать об этом ребенку. Не стоит переживать, что в его глазах твой рейтинг, как родителя упадет. Ответ «не знаю» гораздо лучше, чем попытки объяснить ребенку то, в чем совсем не разбираешься.

Важно то, как мы будем поступать после своего признания. Лучшее решение — предложить ребенку вместе поискать ответ на важный для него вопрос. Или сказать, что сможешь ответить ему чуть позже, и вернуться к этому после того, как подготовишься.

В некоторых случаях может понадобиться разговор со специалистом. Например, если ребенок задает вопросы, которые могут быть связаны с психическими проблемами.

4. Будь честной в ответе

На вопросы детей важно отвечать честно. Правда, с оговоркой на соответствие информации возрасту.

А вот когда мы лжем во благо, пытаясь защитить ребенка от некоторых аспектов реальности, можно столкнуться с неприятными последствиями. Например, когда готовимся к разводу с супругом, но на вопрос ребенка отвечаем, что все хорошо, результатом наших действий может быть детская травма и обида.

Чтобы быть честной в ответах на сложные вопросы, особенно если не знаешь как быстро и уместно ответить, возьми паузу. Скажи, что тебе надо поразмыслить или найти слова, чтобы объяснить желаемое доступно.

Такая практика позволит не только ответить на вопрос, но и на своем примере показать ребенку, как следует поступать в подобных ситуациях.

5. Поощряй рассмотрение разного мнения

Если ребенок задает вопрос, который предполагает субъективное мнение, вырази его и подробно поясни, почему так считаешь. А затем предложи узнать то, чем он интересуется, у других членов семьи.

Это поможет ребенку быть более любознательным, развивать навыки слушания и чаще использовать критическое мышление для анализа полученной информации.

6. Предложи проверить факты

Представь, что твоя дочь-подросток спрашивает тебя про менструацию и почему она происходит. Ты можешь объяснить ей все в общих чертах и рассказать, что делать, если она с этим столкнулась. Но про нюансы работы организма ты упомянула совсем мельком.

Предложи дочери проверить сказанные тобой факты, обратившись к книгам и детским справочникам. Так ты сможешь научить ребенка опираться не только на слова людей, а на доказанные факты. А еще поможешь развеять мифы, которые связаны с этим состоянием женского организма.

А для малышей, которые интересуются сложными аспектами здоровья или техники, подойдет формулировка: «Давай я расскажу тебе то, что знаю, а потом ты прочтешь статью, которую написал специалист?». Заодно ты сможешь поговорить с ребенком о профессиях, навыках и прочему, что соответствует заданной им теме.

heroine