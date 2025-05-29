Полив сада в жару: миф или правда

Запрет на дневной полив — одна из самых живучих дачных догм. Говорят, что вода в жару якобы «сжигает» листья, вызывает болезни и портит урожай. В некоторых деревнях до сих пор считают, что дневной полив — почти преступление против растений. Но научные источники и агрономическая практика говорят другое.

Откуда взялся миф?

Легенда о том, что солнечные лучи после полива вызывают ожоги, берет начало не из науки, а из бытовой наблюдательности: на листьях оставались капли воды, и в некоторых случаях растения действительно страдали. Это касается прежде всего тонколистных растений или культур с опушенной листвой. Влага задерживалась на поверхности, собирала тепло — и да, на таких листьях могли появиться пятна.

Но обобщение этого явления на всю грядку — ошибка. Ожоги от воды — крайне редкий сценарий. В большинстве случаев вред был вызван другими причинами: холодной водой, слишком резким перепадом температуры или переувлажнением почвы.

Что говорят агрономы?

По современным агрономическим рекомендациям, время полива не играет критической роли, если соблюдены базовые условия:

вода не должна быть ледяной (особенно из колодца или скважины);

лучше лить под корень, не задевая листья;

не поливать, если почва уже переувлажнена или пересохла до каменного состояния.

Дневной полив может быть не только безопасным, но и полезным в условиях жаркого климата или засухи. Главное — подход с умом.

Что с привычными культурами?

Большинство овощей и зелени на российских участках хорошо переносят полив в любое время дня:

Огурцы любят влагу, особенно в жару. Главное — использовать теплую воду и не лить по листьям.

Томаты требуют умеренности, особенно в фазе плодоношения. Поливать лучше под корень.

Картофель и капуста спокойно переносят дневной полив, особенно в момент формирования урожая.

Редис, лук, зелень — влаголюбивые культуры. В жару при нехватке воды быстро уходят в стрелку.

Перец и баклажаны также не возражают против полива в полдень, если вода не холодная и не обжигает корни.

В южных странах Средиземноморья — Испании, Греции, Турции — полив в жаркие часы используется на виноградниках, фермах и даже тепличных хозяйствах. Там давно научились учитывать свойства почвы, микроклимат и поведение воды — и поливают тогда, когда нужно растениям, а не суевериям.

Миф о запрете на полив в жару — очередной дачный штамп, не подтвержденный ни наукой, ни практикой. А значит, на огороде можно больше доверять здравому смыслу, чем устаревшим правилам.

Источник: woman