Baltijas balss logotype

Полив сада в жару: миф или правда 0 485

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Полив сада в жару: миф или правда

Запрет на дневной полив — одна из самых живучих дачных догм. Говорят, что вода в жару якобы «сжигает» листья, вызывает болезни и портит урожай. В некоторых деревнях до сих пор считают, что дневной полив — почти преступление против растений. Но научные источники и агрономическая практика говорят другое.

Откуда взялся миф?

Легенда о том, что солнечные лучи после полива вызывают ожоги, берет начало не из науки, а из бытовой наблюдательности: на листьях оставались капли воды, и в некоторых случаях растения действительно страдали. Это касается прежде всего тонколистных растений или культур с опушенной листвой. Влага задерживалась на поверхности, собирала тепло — и да, на таких листьях могли появиться пятна.

Но обобщение этого явления на всю грядку — ошибка. Ожоги от воды — крайне редкий сценарий. В большинстве случаев вред был вызван другими причинами: холодной водой, слишком резким перепадом температуры или переувлажнением почвы.

Что говорят агрономы?

По современным агрономическим рекомендациям, время полива не играет критической роли, если соблюдены базовые условия:

  • вода не должна быть ледяной (особенно из колодца или скважины);

  • лучше лить под корень, не задевая листья;

  • не поливать, если почва уже переувлажнена или пересохла до каменного состояния.

Дневной полив может быть не только безопасным, но и полезным в условиях жаркого климата или засухи. Главное — подход с умом.

Что с привычными культурами?

Большинство овощей и зелени на российских участках хорошо переносят полив в любое время дня:

  • Огурцы любят влагу, особенно в жару. Главное — использовать теплую воду и не лить по листьям.

  • Томаты требуют умеренности, особенно в фазе плодоношения. Поливать лучше под корень.

  • Картофель и капуста спокойно переносят дневной полив, особенно в момент формирования урожая.

  • Редис, лук, зелень — влаголюбивые культуры. В жару при нехватке воды быстро уходят в стрелку.

  • Перец и баклажаны также не возражают против полива в полдень, если вода не холодная и не обжигает корни.

В южных странах Средиземноморья — Испании, Греции, Турции — полив в жаркие часы используется на виноградниках, фермах и даже тепличных хозяйствах. Там давно научились учитывать свойства почвы, микроклимат и поведение воды — и поливают тогда, когда нужно растениям, а не суевериям.

Миф о запрете на полив в жару — очередной дачный штамп, не подтвержденный ни наукой, ни практикой. А значит, на огороде можно больше доверять здравому смыслу, чем устаревшим правилам.

Источник: woman

Читайте нас также:
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 132
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 470
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 269
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 132
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео