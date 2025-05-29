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Рецепт элегантной закуски: тартар с пряным соусом 0 240

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Рецепт элегантной закуски: тартар с пряным соусом

Когда речь заходит о гастрономических наслаждениях, тартар из говядины занимает почетное место среди настоящих гурманов.

Это блюдо для тех, кто не боится экспериментировать, ценит качество ингредиентов и умеет смаковать жизнь. Фудблогер Eric Lahuerta показал, как приготовить классический стейк тартар с пикантным соусом, на хрустящем бриоше — изящная закуска с характером.

Стейк тартар — это блюдо из качественной сырой говядины, мелко нарезанной ножом, заправленной ароматным соусом и специями. Впервые популярность приобрела во Франции в начале XX века, а сейчас — это одна из самых элегантных закусок в ресторанах высокой кухни.

Ингредиенты

Говяжья вырезка 300г

Зерновая горчица 1 ст. л

Яичные желтки 2 шт.

Оливковое масло 50 мл

Маринованные корнишоны 2 шт.

Зеленый лук ½ стебля

Каперсы 20шт.

Соус табаско

Вустерский соус

Соль

Молотый черный перец

Сливочное масло

Бриош или другой мягкий хлеб

Приготовление

Мясо должно быть свежим — желательно покупать у проверенного мясника. Нарежьте говяжью вырезку очень мелкими кубиками вручную (не в блендере!). Это важно для правильной текстуры.

Посолите, поперчите, добавьте несколько капель Вустерского соуса и табаско. Перемешайте и дайте настояться несколько минут.

В небольшой миске взбейте яичные желтки, постепенно вливайте оливковое масло, как для майонеза. Добавьте горчицу — она ​​придаст структуры и глубины вкуса. Должна получиться нежная, густая эмульсия.

Измельчите корнишоны, каперсы и зеленый лук. Добавьте к яично-горчичному соусу. Все хорошо перемешайте — именно этот соус является сердцем тартара.

Добавьте мясо к соусу, тщательно перемешайте. Попробуйте, возможно, стоит добавить еще немного соли, перца или горчицы к своему вкусу.

Подача

Обжарьте ломтики бриош на сливочном масле до хрустящей золотистой корочки. На теплый хлеб выложите щедрую порцию тартара. Украсьте каперсами, микрозеленью или перепелиным яйцом, как в ресторане.

Советы

  • Табаско придает пикантности, но его количество можно регулировать. Для более нежного варианта вообще не добавляйте.

  • Можно сформировать тартар в кольце, выложить на тарелку с чипсами из пармезана или на тостах для фуршетного варианта.

  • К тартару отлично подходят легкие красные вина или сухое белое с яркой кислинкой.

Стоит ли бояться сырого мяса

Тартар — это блюдо не для ежедневного меню, но если правильно выбрать мясо (говяжья вырезка — лучшая часть), соблюдать гигиену и хранение, оно абсолютно безопасно. Им наслаждаются в лучших ресторанах мира.

Стейк тартар — это о вкусе, текстуре, аромате и впечатлениях. Он подчеркивает ваше внимание к деталям и любовь к гастрономии. А если приготовить его дома — вы удивите гостей. Эта закуска сочетает утонченность французской кухни с индивидуальностью каждого повара.

Источник: tsn

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