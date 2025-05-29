Baltijas balss logotype

Тянет на солененькое: чего не хватает вашему организму 0 546

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Тянет на солененькое: чего не хватает вашему организму

Иногда возникает непреодолимое желание досолить блюдо или перекусить, например, квашеной капустой, чипсами. На первый взгляд, внезапная тяга может показаться случайной. Но нередко это может свидетельствовать о наличии определенных сбоев в организме.

Про основные причины возникновения тяги к соленому и о том, что можно с этим сделать, расскажет Ирина Попкова, практикующий нутрициолог.

1. Обезвоживание

Одна из наиболее распространенных причин тяги к соленому — это обезвоживание. Соль сама в себе содержит натрий, этот минерал играет ключевую роль в поддержании водно-электролитного баланса. Когда организм недополучает влаги и/или теряет ее слишком много возникает потребность в натрии — и это может вызвать желание восполнить его за счет соленой пищи, богатой этим микронутриентом.

Что делать? Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальный уровень натрия. Если вы испытываете жажду, значит организм уже обезвожен. Не допускайте этого, пейте небольшими порциями в течение дня чистую воду. Рекомендуется также включать в рацион продукты, богатые калием, он будет поддерживать водно-солевой баланс. Это бананы, орехи, бобовые и зеленые листовые овощи.

2. Стресс

Стресс может значительно изменить пищевые привычки. Иногда в напряженные периоды появляется необъяснимо сильное желание добавить в свой рацион любимые продукты. И часто — это не только сладости, но и соленое, а также фастфуд. Это особенно актуально для женщин в период предменструального синдрома (ПМС), когда организм испытывает изменения в уровне гормонов.

Что делать? Постарайтесь минимизировать стресс и уделяйте внимание не только физическому, но и эмоциональному здоровью. Вместо того чтобы искать утешение в соленой пище, попробуйте переключиться на более здоровые продукты — жирную рыбу, авокадо и орехи, яйца.

3. Плохой сон

Недостаток сна может приводить к изменениям в аппетите, что часто проявляется в виде тяги к соленой пище. Исследования показывают, что люди, которые спят мало или в дискомфортных условиях, чаще предпочитают соленые или сладкие продукты, которые помогают организму «взбодриться».

Что делать? Старайтесь наладить режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, избегайте употребления кофеина после 16:00 и создайте комфортные условия для отдыха.

4. Чрезмерное потоотделение

Минеральные соли, такие как натрий, калий теряются вместе с потом, поэтому в жаркую погоду или при интенсивных физических нагрузках организм может требовать восполнения утраченного количества этих веществ. Это может быть особенно заметно после длительных тренировок и также после пребывания в бане и/или сауне.

Что делать? Важно не только восполнять потерянную влагу, но и поддерживать баланс электролитов. Кроме воды, включайте в рацион продукты, содержащие натрий и калий. При активных тренировках смело добавляйте в свой рацион нутрицевтики, содержащие минералы-электролиты, такие как кальций, натрий, калий. Это удобно и практично, их можно добавить в любимый напиток, смузи или даже сок.

Тяга к соленому может быть сигналом от организма о том, что ему чего-то не хватает, будь то вода, минералы или просто отдых. В случае, если желание съесть что-то соленое становится выраженным, не исчезает, это может указывать на более серьезные проблемы, такие как заболевания почек или гормональные нарушения. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу для выяснения причин.

Помните, что все хорошо в меру! Согласно Всемирной организации здравоохранения потребление соли не должно превышать 5 граммов в день — а это лишь 1 чайная ложка без горки. Всегда обращайте внимание на сигналы вашего организма, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Читайте нас также:
#соль #еда #здоровье
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 132
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 470
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 269
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 132
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео