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Ученые назвали орех, который защищает от опухолей в кишечнике 0 605

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Дата публикации: 29.05.2025
Doctorpiter
Ученые назвали орех, который защищает от опухолей в кишечнике

Исследователи уже много лет доказывают пользу орехов для организма. Эта работа экспертов лишь подтверждает: продукт действительно стоит включить в свой рацион.

Специалисты из Университета Коннектикута в США провели исследование, в котором изучали, как определенные природные соединения влияют на микробиом толстой кишки.

Всего в эксперименте приняли участие 39 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет с повышенным риском рака толстой кишки. Все добровольцы прошли ряд обследований, в том числе и колоноскопию, которая позволила оценить состояние кишечника.

Кроме того, к участникам был предъявлен ряд требований. Например, у них в анамнезе не должно было быть онкологии и тяжелых патологий ЖКТ, гепатита, ВИЧ, а также они были обязаны не принимать антибиотики за месяц до эксперимента.

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Эксперты изучили не только медицинские данные людей, но и процессы, которые происходили у них в организме. Особое внимание ученые уделили микробиому кишечника, анализам крови, маркерам воспаления и другим показателям.

В результате эксперты выделили метаболическое соединение под названием уролитин А. Он образуется в результате трансформации эллагитанинов (класс дубильных веществ) кишечными бактериями. Если упростить, то чем выше уровень уролитина А в организме, тем ниже показатели воспалительных маркеров, которые могут быть предвестниками рака.

Способствуют повышению уролитина А грецкие орехи. Как выяснили эксперты, этот продукт содержит эллагитанины — растительные полифенолы, которые не перевариваются человеком напрямую, но ферментируются кишечной микробиотой.

В результате образуются уролитины, включая уролитин А. Эти соединения обладают мощными противовоспалительными и противораковыми свойствами.

«Уролитин А оказывает очень положительное влияние на воспаление и даже может защищать от рака. В исследовании мы доказали, что диета с грецкими орехами может повысить уровень уролитина в организме, при этом значительно снижая несколько маркеров воспаления, в том числе и у людей с ожирением», — говорит доктор Дэниел В. Розенберг, один из авторов исследования.

Кроме того, грецкие орехи способствуют повышению уровня пептида YY — гормона, подавляющего аппетит и ассоциированного с ингибированием роста опухолей. То есть они способны не только защищать организм от рака, но еще и тормозить уже начавшийся злокачественный процесс.

И еще один важный вывод: благодаря грецким орехам может снизиться уровень виментина в тканях полипов толстой кишки. Это белок, который участвует в злокачественном перерождении клеток.

В день рекомендуется съедать горсть орехов, лучше всего делать это вместе с продуктами, богатыми клетчаткой. Однако ученые предупреждают: речь только о профилактике. Если болезнь уже появилась, то бороться с ней надо с помощью врачей и лекарств. Ну и обязательно соблюдать разумность. Больше орехов не значит лучший эффект, как минимум вы заработаете вздутие и боли в ЖКТ. Также грецкие орехи не подойдут тем людям, у которых на них есть аллергия.

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#полезная еда #грецкие орехи
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