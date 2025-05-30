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«Это глубокая рана»: супруга Хью Джекмана подала на развод с актером 0 455

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
«Это глубокая рана»: супруга Хью Джекмана подала на развод с актером
ФОТО: Instagram

Супруги расстались два года назад. Теперь стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс решили официально расторгнуть брак.

После почти тридцати лет брака 69-летняя Деборра-Ли Фернесс официально подала на развод с Хью Джекманом. Как сообщают западные СМИ, актриса оформила документы в суде Нью-Йорка спустя два года после того, как пара публично заявила о разрыве. Их союз долгое время считался эталоном прочных отношений в Голливуде, однако супруги решили расстаться.

По информации инсайдеров, актеры решили финансовые вопросы мирно: Фернесс получила солидную сумму алиментов, которая, по словам ее представителей, полностью соответствует ее ожиданиям. Раздел имущества, оцениваемого в 250 миллионов долларов, стал предметом переговоров, но финальное соглашение устроило обе стороны. В прессе отмечается: скандалов и громких разборок не будет – развод проходит цивилизованно.

Однако развод все же дался актрисе тяжело. В своем заявлении Деборра-Ли призналась, что ощущала себя преданной. Не называя имен, она выразила сочувствие всем, кто переживал подобное.

"Мое сердце и сострадание обращены ко всем, кто прошел через травмирующий путь предательства. Это глубокая рана, которая оставила свой след, однако я верю в высшую силу и в то, что Бог/Вселенная, к чему бы вы ни относились как к своему руководству, всегда работает для нас", – поделилась она с журналистами.

Деборра подчеркнула, что благодарна за годы, проведенные с Джекманом, и постаралась оставить в памяти все хорошее. Актриса отметила, что сейчас чувствует внутреннее спокойствие и готова идти дальше.

На фоне этого Хью Джекман продолжает строить новые отношения – он встречается с 49-летней актрисой и певицей Саттон Фостер, звездой Бродвея. Поклонники предполагают, что именно этот роман стал последним ударом для отношений Джекмана с Фернесс.

Ранее сообщалось, что 56-летний Хью Джекман планирует снова жениться после развода с Деборрой-Ли Фернесс.

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#развод #артисты
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