Идеальная база: каике брюки необходимы летом

Лето-2025 - это сезон свободы для брюк. Здесь не работают никакие модные ограничения: хочется легкости, цвета, немного авантюризма и все это уже есть в главных трендах.

Начнем с базы

Самые универсальные брюки этого лета - белые палаццо. Они будто созданы, чтобы дышать вместе с вами: легкие, широкие, идеально сочетаются с топами на тонких бретелях или льняными рубашками. В них хочется идти босиком по морскому побережью или просто по любимому городу.

Еще один must-have - широкие костюмные брюки

Идеальны, если не хотите жертвовать стилем даже в самые жаркие дни. А вот вместо привычных оттенков серого или бежевого, обратите внимание на цвет топленого масла. Он теплый, деликатный и выглядит очень свежо.

А теперь немного модной отваги

Ультратренд сезона - прозрачные брюки. Они не для застенчивых, но и не требуют от вас чего-то провокационного. Просто миксуйте их с длинными футболками, туниками или льняными рубашками.

Еще одна модная находка - сатиновые брюки

Они будто танцуют на ветру: блестят, мягко облегают, делают образ нежным и немного праздничным. Носите их хоть каждый день, с простым кроп-топом или майкой.

И самое главное возвращение - леггинсы

Но не те, что из тренажерки. Новые леггинсы - это про балетную эстетику: пастельные, нежные, с минималистичными топами или легкими кардиганами. Но никто не запрещает играть с цветом - даже ярко-фиолетовые будут уместны.

Брюки лета-2025 - это не просто удобно. Это способ показать настроение. И в этом сезоне он смелый, легкий и очень стильный.

Источник: novyny.live