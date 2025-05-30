Как посадить голубику, чтобы она дала хороший урожай

Каждый дачник знает, что вырастить вкусную и крупную голубику на своем огороде реально, но надо знать определенные правила. Узнайте, как можно получить хороший урожай этой ягоды с собственного участка и какой инструкции следует придерживаться при посадке ягодных кустарников.

Шаг первый — выбор места для посадки

Прежде, чем сажать кусты голубики на огороде, необходимо выбрать место, на которое будет светить солнце и где не будет ветра. Лучше всего подобрать участок, где почва кислая, то есть, pH равна 3,5-4,5. Не сажайте голубику там, где тень и очень влажно, ведь такие условия провоцируют развитие грибковых болезней.

Шаг второй — подготовка почвы для посадки

Поскольку голубике нужна кислая почва, необходимо подкормить ее специальной смесью из верхового торфа и речного песка в пропорции два к одному. Яму для посадки глубиной 40-60 сантиметров нужно выстелить пленкой с дренажными отверстиями, чтобы отделить кислый субстрат от почвы на огороде.

Шаг третий — выбор саженцев для посадки

Опытные дачники рекомендуют сажать саженцы с закрытыми корнями, которым от двух до трех лет. Но прежде, чем это делать, необходимо оставить корни в воде на несколько часов, после чего осторожно расправить их.

Шаг четвертый — посадка кустов голубики

Саженцы голубики стоит сажать на три-пять сантиметров глубже, чем в контейнере, чтобы на них появились еще корни. В то же время, почву вокруг кустов следует уплотнить и замульчировать опилками или хвоей слоем от десяти до 15 сантиметров. Сажать кусты нужно на расстоянии в 1,2 или полтора метра между растениями и на два с половиной или три метра между рядами.

Шаг пятый — уход за кустами голубики

Для хорошего урожая поливайте кусты голубики дважды в неделю в количестве одного ведра воды на каждый куст. В жару утром и вечером стоит дополнительно опрыскивать растения. В начале вегетационного периода следует подкармливать голубику минеральными удобрениями, а до набухания почек весной обрезать. Также важно обрабатывать ягоды от вредителей и болезней.

Источник: novyny.live