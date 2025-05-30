Baltijas balss logotype

Летний выставочный сезон в Арт-центре Zuzeum. Эрвин Вурм «Как оно есть» 0 206

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Летний выставочный сезон в Арт-центре Zuzeum. Эрвин Вурм «Как оно есть»

Арт-центр Zuzeum представляет первую в Латвии персональную выставку австрийского художника Эрвина Вурма.

Эрвин Вурм (род. 1954, живет и работает в Вене и Лимберге) считается одним из самых влиятельных европейских скульпторов последних десятилетий. Выставка "Как оно есть" объединяет произведения разных периодов, давая возможность познакомиться с характерным для творчества художника сочетанием фигуративности, философии и абсурда.

Следуя девизу "всё связано со всем", Вурм воспринимает человеческое тело как открытого посредника между органическим и искусственным, между благами потребительской культуры и тупиками потребления.

Название выставки заимствовано из одноименного романа ирландского драматурга и нобелевского лауреата Сэмюэла Беккета, написанного в 1961 году. Скульптура "Как оно есть" (2024), одна из самых сложных работ художника, принадлежит к серии "Одноминутные скульптуры", начатой Вурмом в конце 1990-х. По задумке художника зрителям предлагается стать участниками собственного "театра абсурда", выполняя простые, бесполезные или комичные действия с тщательно подобранными объектами. Этот раздел экспозиции будет дополнен фотографиями под названием "Одноминутные фото, запечатлевшими скульптуры в момент активации.

Центром выставки станут несколько знаковых произведений Эрвина Вурма, в том числе. "Жирный кабриолет" (2005) - знаменитый комментарий к автомобильной культуре, в котором идея автомобиля как продолжения тела доводится до абсурда. В свою очередь отражающая поверхность скульптуры делает ее жутковатым кривым зеркалом.

В экспозиции также представлены "Плоские скульптуры" - акриловые картины, исследующие типографику граффити и объем написанного. В серии "Атаки" (2021-2022) текст, интерьер и действие соединяются в ироничных сценах, где жилища ключевых немецких философов (Мартина Хайдеггера, Карла Маркса) разрушаются банальными продуктами.

Самая новая серия работ, "Суррогаты" (2024), продолжает давний интерес Вурма к одежде как к объему, который одновременно поддерживает тело и формирует значение для его обладателя. Монументальные "Суррогаты", выполненные из тонких окрашенных алюминиевых листов, наделяют одежду собственным характером, отделенным от личности ее владельца.

В основе выставочной программы Zuzeum - сотрудничество с художниками, представленными в Коллекции Зузансов. Эрвин Вурм - один из них, и мы благодарим Эрвина и студию за возможность показать работы художника в Латвии.

Эрвин Вурм - дважды участник Венецианской биеннале (в том числе экспонент Павильона Австрии, 2017). Его персональные выставки проходили по всему миру, в том числе в Художественной галерее Ванкувера (2019), Музее изящных искусств Тайбэя (2020), Музее искусства Сувона (Республика Корея, 2022), Тель-Авивском музее изобразительных искусств (2023), Музее искусств SCAD (Саванна, США, 2024), Скульптурном парке Йоркшира (Уэйкфилд, Великобритания, 2023) и музее Альбертина Модерн (Вена, 2024-2025), Центре искусств Товада в Японии (2025), а также в Мраморном дворце в Бад-Ишле (2025). Живет и работает в Вене и Лимберге (Австрия).

Читайте нас также:
#выставка #искусство
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 133
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 470
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 269
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 133
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 190
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео