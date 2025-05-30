Летний выставочный сезон в Арт-центре Zuzeum. Эрвин Вурм «Как оно есть»

Эрвин Вурм (род. 1954, живет и работает в Вене и Лимберге) считается одним из самых влиятельных европейских скульпторов последних десятилетий. Выставка "Как оно есть" объединяет произведения разных периодов, давая возможность познакомиться с характерным для творчества художника сочетанием фигуративности, философии и абсурда.

Следуя девизу "всё связано со всем", Вурм воспринимает человеческое тело как открытого посредника между органическим и искусственным, между благами потребительской культуры и тупиками потребления.

Название выставки заимствовано из одноименного романа ирландского драматурга и нобелевского лауреата Сэмюэла Беккета, написанного в 1961 году. Скульптура "Как оно есть" (2024), одна из самых сложных работ художника, принадлежит к серии "Одноминутные скульптуры", начатой Вурмом в конце 1990-х. По задумке художника зрителям предлагается стать участниками собственного "театра абсурда", выполняя простые, бесполезные или комичные действия с тщательно подобранными объектами. Этот раздел экспозиции будет дополнен фотографиями под названием "Одноминутные фото, запечатлевшими скульптуры в момент активации.

Центром выставки станут несколько знаковых произведений Эрвина Вурма, в том числе. "Жирный кабриолет" (2005) - знаменитый комментарий к автомобильной культуре, в котором идея автомобиля как продолжения тела доводится до абсурда. В свою очередь отражающая поверхность скульптуры делает ее жутковатым кривым зеркалом.

В экспозиции также представлены "Плоские скульптуры" - акриловые картины, исследующие типографику граффити и объем написанного. В серии "Атаки" (2021-2022) текст, интерьер и действие соединяются в ироничных сценах, где жилища ключевых немецких философов (Мартина Хайдеггера, Карла Маркса) разрушаются банальными продуктами.

Самая новая серия работ, "Суррогаты" (2024), продолжает давний интерес Вурма к одежде как к объему, который одновременно поддерживает тело и формирует значение для его обладателя. Монументальные "Суррогаты", выполненные из тонких окрашенных алюминиевых листов, наделяют одежду собственным характером, отделенным от личности ее владельца.

В основе выставочной программы Zuzeum - сотрудничество с художниками, представленными в Коллекции Зузансов. Эрвин Вурм - один из них, и мы благодарим Эрвина и студию за возможность показать работы художника в Латвии.

Эрвин Вурм - дважды участник Венецианской биеннале (в том числе экспонент Павильона Австрии, 2017). Его персональные выставки проходили по всему миру, в том числе в Художественной галерее Ванкувера (2019), Музее изящных искусств Тайбэя (2020), Музее искусства Сувона (Республика Корея, 2022), Тель-Авивском музее изобразительных искусств (2023), Музее искусств SCAD (Саванна, США, 2024), Скульптурном парке Йоркшира (Уэйкфилд, Великобритания, 2023) и музее Альбертина Модерн (Вена, 2024-2025), Центре искусств Товада в Японии (2025), а также в Мраморном дворце в Бад-Ишле (2025). Живет и работает в Вене и Лимберге (Австрия).