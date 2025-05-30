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Они не заслуживают вашего внимания: 5 типов мужчин 0 558

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
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Они не заслуживают вашего внимания: 5 типов мужчин

Каждая женщина мечтает найти себе достойного мужчину, с которым она будет жить как в сказке — долго и счастливо. Но как определить кто он? Как из десятки встретившихся на пути мужчин выбрать того самого.

И не только внимания...

Чтобы немного облегчить ваш выбор, рассказываем вам о 5 типах мужчин, которые вовсе не заслуживают вашего внимания.

Бездельник

Единственные шаги которые он делает — это перемещение с дивана на кухню. Дав возможно в нем есть обаяние и шарм, возможно он внешне привлекателен, но спустя пару месяцев все это исчезнет как пыль, потому что с человеком, который ни к чему не стремится, вы сами будете идти вниз.

Сплетник

Сплетники в большинстве случаев еще и вруны — представьте как он с удовольствием рассказывает вам сплетни о друзьях и знакомых. А теперь представьте, что тоже самое он проделывает за вашей спиной и неизвестно, какие именно подробности он будет рассказывать о вас.

Скупой

Конечно, деньги не самое важное в любви, но смотря на взаимоотношение человека и денег, можно многое узнать о его скрытых достоинствах и недостатках.

Авторитарный

Ваша жизнь полностью продиктована и распланирована по дням и минутам. Решайте сами — по нраву вам такая жизнь или нет.

Человек без прошлого

Что вы знаете о его семье, коллегах, друзьях? Вы никогда их не встречали и не знаете чем они занимаются. Запомните — с человеком без прошлого не будет светлого будущего.

Источник: pomadа

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