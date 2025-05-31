Как мы сами уменьшаем срок службы своих смартфонов

Приобретая телефон, мы хотим, чтобы он послужил нам долго (пока не надоест). Но часто бывает, что расставание приходится гораздо быстрее и совсем не по причине того, что мы в него «наигрались».

Надо знать!

Существует 11 основных ошибок, которые совершает почти каждый при использовании телефона, о них мы и расскажем подробнее.

1. Телефон никогда не выключается

Чтобы продлить срок работы аккумулятора, необходимо отключать телефон хотя бы раз в неделю.

Кроме того, не рекомендуется пользоваться телефоном в качестве будильника. Перейдите на обычные часы с функцией будильника, и телефон скажет вам спасибо.

2. Режим Wi-Fi и Bluetooth включены 24 часа в сутки

Отключайте ненужные функции всякий раз, когда вы ими не пользуетесь. Это предотвратит потерю заряда и увеличит работоспособность аккумулятора.

3. Вы используете телефон в экстремальных погодных условиях

Не подвергайте свой телефон экстремально высоким и низким температурам. Нахождение в таких условиях понижает срок службы аккумулятора. Поэтому в очень жаркий или морозный день, не стоит без особой надобности вынимать телефон из сумки или кармана.

4. Зарядка телефона на всю ночь

Эксперты утверждают, что заряжать телефон до 100% вредно для аккумулятора. Старайтесь вынимать зарядное устройство, когда батарея заряжена до 95-96%. Не нужно оставлять телефон на зарядке на всю ночь.

5. Вы ждете, когда телефон разрядится до 0%, а потом — зарядится до 100%

Заряд аккумулятора сродни перекусу и перерывам на трапезу в течение дня. Современные литиево-ионные аккумуляторы, которыми оснащено большинство телефонов последнего поколения, работают лучше всего, когда их заряжают на 50-80%.

6. Вы используете «неродное» зарядное устройство

Если зарядное устройство вашего телефона вышло из строя, не старайтесь заменить его дешевыми подделками. Это навредит аккумулятору, и может быть даже опасным для жизни. Известны случаи, когда телефон взрывался из-за поддельного зарядного устройства. Лучше не рисковать!

7. Никогда (или редко) не чистите устройство

Содержите вам телефон в чистоте. Пользуйтесь при этом мягкой тряпочкой без ворса.

Не забывайте чистить порт для зарядки. Там может скапливаться мусор из карманов, из-за чего могут возникнуть проблемы с соединением. Используйте зубочистку или тонкую иглу.

8. Вы держите его в руках, когда ходите по улице

Лучше не держать телефон в руках во время прогулки. Он может запотеть от тепла вашей руки или просто стать добычей уличного вора.

9. Не ставите защиту паролем

Всегда устанавливайте пароль для разблокирование экрана. В противном случае преступники украдут вашу информацию или воспользуются вашими приложениями.

10. Все приложения используют функцию геолокации

Разрешая приложениям постоянно использовать функцию местоположения, вы тем самым собственными руками губите свой телефон. Это функция быстрее разряжает аккумулятор и сокращает срок его службы в разы.

11. Вы разрешаете приложениям закидывать вас уведомлениями

Push-уведомления также держат телефон в режиме полной боевой готовности и требуют постоянного подключения к данным, истощая этим аккумулятор.

Источник: pomada