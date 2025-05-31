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Мощное упражнение для защиты от деменции: это известная игра 0 818

Люблю!
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Мощное упражнение для защиты от деменции: это известная игра

Многим эта игра знакома с детства. Но, оказывается, это не просто веселая забава, а вполне серьезное средство для профилактики слабоумия в старости.

Деменцией называют глобальное нарушение когнитивных функций, которое возникает на фоне органического поражения головного мозга. Болезнь постепенно разрушает личность человека, приводя к потере памяти, навыков самообслуживания и в целом независимости. Деменцию могут вызвать разные причины, но самая частая — болезнь Альцгеймера.

Количество случаев деменции постоянно растет. По данным ВОЗ, к 2030 году в мире деменцией будут страдать до 78 миллионов человек, а к 2050 году их число может вырасти до 139 миллионов.

Есть наследственные факторы риска развития болезни, но специалисты чаще говорят о том, что от деменции все же можно защититься. Или, по крайней мере, отодвинуть начало болезни как можно дальше. Меры профилактики называют самые разнообразные, в том числе и регулярный нейрофитнес — тренировки мозга.

Одним из упражнений, полезных для профилактики деменции, поделился в своем телеграм-канале врач-психиатр Александр Мещеряков. Он назвал его «суперупражнением». По сути, это игра, которую дети часто используют для шифрования своих сообщений — «Слова наоборот».

«Эта игра прекрасно работает, тренирует концентрацию внимания и будет хорошим тренажером для вашего мозга», — говорит Александр Мещеряков, психиатр, отмечая, что в тестах на снижение когнитивных способностей тоже есть такое задание.

Врач советует начинать с простых и коротких слов, произнося их вслух наоборот. Например, слово «еда» — «аде». Потом надо постепенно усложнять задачу, выбирая более сложные и длинные слова: «молоко — околом», «медитация — яицатидем».

doctorpiter

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#деменция #здоровье
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