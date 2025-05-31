Селфхарм: зачем люди делают себе больно, и чем это опасно

Селфхарм, или аутоагрессия, заключается не только в серьезных физических повреждениях. О накопленном и направленном внутрь негативе могут сигнализировать обыденные на первый взгляд действия. Рассказываем, как распознать аутоагрессию, выявить причину и избежать последствий.
Эксперт: Юлия Ивлиева, психолог, эзотерик, автор образовательных программ
Природа селфхарма
Под аутоагрессией часто понимают физический вред, который наносится собственноручно. Однако феномен шире и потому опаснее: даже если человек не доходит до стадии намеренного травмирования тела, ненависть, направленная на себя, тоже является разрушительной. Психологическая аутоагрессия способна оказать не менее пагубное влияние как на ментальное, так и на физическое здоровье.
Обычно подобные склонности зарождаются на почве негативных переживаний — гнева, злости, обиды, вызванных кем-то или чем-то вовне. Однако срабатывает внутренний запрет на выплеск: агрессии не позволяют излиться на адресата, но она все равно ищет выхода. Тогда человек закольцовывает и направляет против себя разрушительную энергию.
Склонность к селфхарму часто формируется еще в детском возрасте. Наиболее распространенной можно назвать ситуацию, когда изначально адресаты или источник агрессии — это родители.
Самое главное — уже на ранних этапах тревожные тенденции можно отследить, чтобы скорректировать условия жизни и эмоциональный фон.
Аутоагрессия у детей
Первыми проявлениями селфхарма становятся вещи настолько повсеместные, что к ним редко относятся с должным вниманием.
Важно: нельзя изменить поведенческие реакции механически, через запрет — это только загонит проблему глубже.
Аутоагрессия в ранние годы выражается через склонность:
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грызть, слоить, раздирать ногти;
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кусать губы;
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отрывать или откусывать заусенцы;
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расковыривать прыщики;
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наматывать волосы на палец.
Совсем маленькие дети, даже груднички, иногда намеренно ударяются до синяков, бьют себя кулаком по лбу, вырывают волосы.
До семи лет селфхарм — это почти всегда результат непроявленной агрессии мамы, которая на что-то злится, но держит лицо, делает вид, что все в порядке, в то время как ребенок перенаправляет негативную энергию на себя.
Опасная тенденция заключается в том, что человек неосознанно причиняет себе мелкий физический вред и привыкает к таким методам выражения отрицательных эмоций.
Осложнения на фоне аутоагресии у взрослых
Прямолинейный физический вред — например, расцарапанная кожа — это не единственное последствие аутоагрессии, и в этом ее основная опасность. Ведь взятый курс на самоуничтожение нередко приводит к системным, аутоиммунным заболеваниям.
Схема та же, что при нанесении себе внешних повреждений: иммунитет человека начинает действовать против организма. Ненависть к себе становится источником целого спектра психосоматических патологий.
Первый шаг к здоровому выходу из состояния селфхарма — понять, что по своей конструкции агрессия не является врагом человека. Ее можно сравнить с сигнализацией, срабатывающей, когда нарушаются личные границы. Гнев, злость — защитные функции, позволяющие отстаивать свою территорию. Их не следует запирать и направлять на себя.
Помощь детям, склонным наносить себе вред
Если вы замечаете симптомы селфхарма у своего ребенка, которому меньше семи лет, то, скорее всего, дело в вашей подавленной агрессии. Единственный выход — научиться ее проявлять. Это не означает, что нужно немедленно избить адресата отрицательной энергии: для начала достаточно говорить «нет», выражать несогласие — защищать собственные границы.
Для некоторых людей сообщить в кафе о том, что им принесли неверный заказ — уже недопустимое проявление негатива, но многое изменится, если не поступаться своими интересами в мелочах.
Чтобы помочь ребенку снять стресс, можно разрешить ему порезать ножницами кипу ненужной бумаги или затеять игру — подраться подушками, попрыгать на кровати, то есть найти экологичный выход для агрессивной энергии.
Избавление от аутоагрессии у взрослых
Если склонность к селфхарму наблюдается во взрослом возрасте, принцип тот же: агрессию нужно осознать, принять и экологично направить вовне.
Результативная или соревновательная физическая активность — один из самых действенных и безопасных способов выпустить пар. Спорт дает возможность выплеснуть агрессию в борьбе или стрельбе.
Но можно найти методы избавления от накопленного негатива даже в быту: например, устроить генеральную уборку, выбросить лишнее. Резкие движения при чистке сковородок или натирании полов — очень эффективный метод экономичного выплеска агрессии, главное — их себе разрешить. Есть люди, которые интуитивно приступают к уборке, ощущая себя на взводе, и это не случайно.
Еще один эффективный вариант — пение, которое служит альтернативой крику.
Агрессия — это нормально, так как она позволяет защищаться при нарушении личных границ. Главное — обеспечить здоровый выход негативным переживаниям, чтобы направить разрушительную энергию в безопасное русло.
Источник: passion
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