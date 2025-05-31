Врач объяснила, что делать, чтобы в самолете не отекали ноги и не закладывало уши

Те, кто любит путешествовать или по долгу службы вынужден постоянно перемещаться по стране, знают: на поезде много не наездишься. Долго и не всегда удобно. Хотя полеты на самолете тоже далеко не все переносят легко.

Приближается лето, а значит, желающих отправиться в путешествие в горы или на море заметно прибавится. И, если отпуск дают не на месяц, а всего на неделю, предпочтительным способом передвижения становится именно самолет, который сэкономит драгоценное время. Однако многие боятся или плохо переносят этот вид транспорта.

Семейный врач, невролог Дарья Демихова в своем телеграм-канале рассказала, как легче перенести авиаперелет. Доктор выделила три основные проблемы.

Болят уши

Во время полета из-за перепадов давления слизистая носа отекает, воздух через нос поступает с трудом, давление воздуха снаружи уха становится выше, чем внутри, барабанная перепонка втягивается, что вызывает ощущение заложенности и иногда боли в ушах. Наиболее рискуют получить воспаление внутреннего уха люди с сильно искривленной носовой перегородкой и в период ОРВИ. Таким людям, а также тем, кто испытывает сильную боль в ушах при полетах, рекомендуется за 10 минут до взлета и посадки использовать сосудосуживающий спрей в нос, — советует семейный врач.

Если обычно закладывает уши у детей, по словам врача, тоже можно использовать перед взлетом детские сосудосуживающие капли в нос — в специальной дозировке, соответствующей возрасту ребенку. А при сильной боли в ухе, которая долго не проходит, — закапать капли в уши или дать детский сироп с обезболивающим эффектом.

Что еще может помочь справиться с заложенностью ушей:

Пожевать мягкие конфеты, фрукты;

Сделать разминка для шеи;

Выполнить наклоны головы — от плеча к плечу, вперед и назад;

Зевать;

Высунуть язык и попытаться коснуться им носа и подбородка;

Помассировать козелок уха (небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе — Прим. ред.);

Мягко продуть уши при зажатом носе.

Отекают ноги

Из-за перепадов давления проницаемость сосудов увеличивается, часть жидкости из крови выходит в межклеточное пространство, вызывая отеки, что сгущает кровь и увеличивает риск тромбообразования, — напомнила Дарья Демихова.

Для решения этой проблемы специалист советует:

пить больше чистой воды без газа — до, во время и после полета;

в день полета не употреблять кофе, алкоголь, сладкое и мучное, курицу, молочные продукты, сыр, йогурты;

в полете чаще вставать, потягиваться, делать суставную гимнастику;

выспаться перед полетом и по возможности не летать ночью — это снижает способность почек выводить воду;

утром в день перелета надеть специальные компрессионные чулки.

Страх полетов

Аэрофобия знакома многим. И если кого-то никакие уговоры и бонусы не смогут заставить отправиться в аэропорт, большинству все же удается справиться со страхами — пусть даже и приходится с силой сжимать ручки кресел при взлете и вздрагивать при любом намеке на турбулентность.

Если вы чувствуете, что страх полетов начинает серьезно ограничивать вас в передвижениях и мешать в жизни, лучший выход — попытаться проработать свои страхи с психотерапевтом или психологом. По словам Дарьи Демиховой, снизить тревожность также помогут успокоительные средства — например, валериана, пустырник или капли Баха.