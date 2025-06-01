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5 идеальных растений для вашего балкона: не боятся жары и холода, не нуждаются в подкормке 0 556

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Дата публикации: 01.06.2025
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5 идеальных растений для вашего балкона: не боятся жары и холода, не нуждаются в подкормке

Узнайте, какие цветы можно посадить на балконе. Некоторые из этих растений можно использовать для приготовления блюд, а не только для декорирования пространства.

Рассказываем, какие цветы хорошо приживутся в контейнерах на балконе, за ними не нужно ухаживать, лишь изредка поливать.

Какие цветы стоит посадить на балконе: не боятся жары и холода, не нуждаются в подкормке

Очиток

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Это суккулент — цветок из семьи толстянковых. На сегодняшний день растений насчитывается более 300 видов, которые отличаются между собой размерами стеблей и цветов. Очиток накапливает достаточно влаги в своем листе, поэтому его не нужно часто поливать. Чтобы цветок хорошо рос, ему нужна дренированная почва, а также достаточное количество света. Растение легко размножать черенками, поэтому им можно быстро засадить весь балкон.

Розмарин

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Это пряное растение хорошо растет на обедневшей почве, не боится морозов и жары, поэтому будет идеальным цветком для балкона. Только стоит знать, что молодой розмарин нужно регулярно поливать, а потом будет достаточно один раз в неделю. Растение очень любит, когда много света. Если оно начинает увядать или желтеть, его нужно хорошо полить. Но нельзя заливать почву, потому что загниют корни.

Портулак очень популярен, потому что его любят все хозяйки за яркие цветы и неприхотливость в уходе. Цветок будет хорошо расти на балконе в контейнерах, любит, когда много солнца. Он может расти и цвести даже в жару, но его все же не следует забывать поливать.

Тимьян

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Тимьян также будет хорошо расти на балконе, потому что не требует особого ухода и каких-либо специальных условий для выращивания. Профессиональные флористы рекомендуют поливать его только тогда, когда верхний слой почвы хорошо высохнет. И еще, следует регулярно выливать воду из поддона, чтобы не гнили корни. Также не следует забывать, что чабрец, как и розмарин, относится к пряным растениям, поэтому его также можно использовать для приготовления блюд и напитков.

Кострица будет превосходно чувствовать себя как на солнце, так и в тени. Она хорошо подходит для выращивания на балконе, не боится жары и холода. Однако не следует забывать убирать сухие листья весной и изредка поливать, чтобы овсяница хорошо росла и развивалась.

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