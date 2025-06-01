Особенности летнего ухода: что необходимо нашему лицу в жаркое время

В летний сезон на кожу воздействуют негативные факторы, такие как ультрафиолет, пыль, жара, морская вода и др. Все это нарушает естественную защиту, может привести к дряблости кожи, повышенному салоотделению, расширению пор, обезвоживанию, гиперпигментации, а также – обострить существующие проблемы, например угревую сыпь. Если бы все эти факторы воздействовали на кожу постоянно, а не только летом, то это привело бы к преждевременному старению.

Основные негативные факторы

Солнце (ультрафиолет)

Загар – это реакция кожи на УФ-воздействие, заложенная природой: под солнечными лучами активно вырабатывается защитный природный пигмент меланин, вызывающий изменение цвета. Клетками ультрафиолетовые лучи воспринимаются как вредные. При этом чем нежнее и тоньше кожа, тем негативнее реакция. Поэтому воздействие УФ на кожу лица – самое вредное. Солнечные альфа и бета лучи истончают кожу, делают ее сухой, что снижает упругость и приводит к появлению морщин. В глубоких слоях кожи понижается уровень коллагена и эластина. Кроме того, есть такой побочный эффект, как солнечный ожог – от небольшого покраснения до волдырей.

Важно! Отдых на солнце противопоказан людям с расширенными капиллярами и чувствительной кожей лица – это может привести к воспалению.

Жара

На жаре повышается потоотделение, что приводит к раздражению, расширяются поры. Любую кожу, кроме жирной, повышенная температура окружающего воздуха старит. Это происходит, потому что исчезает природная смазка, снижается мягкость и эластичность кожи, появляются морщины. Естественной защитной реакцией также могут быть пигментные пятна.

Соленая морская вода

Купание в море полезно. Однако после него нужно смывать соль пресной водой. Если этого не сделать, то кожа станет сухой, может появиться жжение. Особенно вредно после купания, не приняв душ, находиться на солнце – это может привести к раздражению и сильной аллергической реакции.

Даже водостойкая защитная косметика не дает гарантии, что не возникнет таких проблем. Поэтому обязательно принимайте душ, чтобы смыть соленую воду.

Пыль и смог

Летом воздух теплый и очень запыленный (это касается городов). Он создает идеальную среду для размножения бактерий. Кожа в таких условиях «включает» защитный механизм – непрерывно вырабатывает сало, на которое осаживается пыль из воздуха. В результате поры «забиваются», кожа почти не дышит. Все это приводит к образованию камедонов, акне, прыщей и к другим проблемам. Цвет лица становится тусклым, а свободные радикалы в загрязненном воздухе провоцируют раннее старение.

Ветер

Теплый, а иногда горячий, летний ветер приводит к сухости кожи, а в дальнейшем – к снижению эластичности и образованию морщин. Особенно уязвима зона вокруг глаз.

Какие процедуры можно делать?

Главное правило на летнее время – полный отказ от агрессивных средств, содержащих щелочь. Результатом их применения будут обезвоживание, зуд, шелушение. Летом нужно пользоваться муссом, легкой пенкой, молочком, тоником и мицеллярной водой. Домашний уход должен быть максимально увлажняющим. Если вы пользуетесь кремом, то хорошо, если он будет иметь фактор защиты от солнца – от SPF8.

Рекомендации по ежедневному уходу (очищение, увлажнение)

Правильное и регулярное очищение летом – залог красоты и здоровья кожи. Умываться нужно два раза в день. Для этого лучше использовать мягкие, неспиртовые средства, а также воду комнатной температуры. Полезны натуральные настои трав, например отвар ромашки, мяты, липы, шалфея. После очищения кожу нужно тонизировать, сделать это можно косметическим льдом, лучше всего на основе сока алоэ или зеленого чая.

Один-два раза в неделю нужно проводить глубокую чистку мягким гоммажем либо маской с белой глиной.

Часто можно встретить советы умываться летом как можно чаще. Они не совсем правильные. Слишком частыми умываниями вы можете навредить себе. Дело в том, что летом подкожные железы работают в усиленном режиме. Они выделяют жир, формирующий пленку, которая отражает ультрафиолет. Если вы умоетесь в середине дня, то смоете эту защиту.

Теперь об увлажнении. Летом мы употребляем много фруктов и свежих овощей, поэтому организм насыщен витаминами. В связи с этим коже в этот период не требуется питание, то есть питательный крем. Пользуйтесь только увлажняющим, но правильно подобранным под тип вашей кожи. Крем нужно наносить дважды в день – после утреннего и вечернего умывания. Хорошо, если он будет немного холодить кожу, это добавит комфорта в жару. Текстура крема должна быть легкой, чтобы он быстро впитывался.

Совет! Не покупайте крем с фруктовыми кислотами. Такие вещества повышают чувствительность к солнцу. Единственный вариант – если такой крем будет иметь фактор защиты.

В течение дня при ощущении сухости можно орошать лицо минеральной или термальной водой из пульверизатора.

Советы по макияжу

Исключите косметику с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом.

Используйте тональные основы, которые увлажняют и защищают от УФ (SPF 15-30).

Текстуры должны быть легкими и тонкими.

Лучше отказаться от пудры, чтобы дополнительно не закупоривать поры. Если появляется жирный блеск, можно убрать его матирующей салфеткой.

Жирные текстуры хорошо взаимодействуют с жиросодержащими и жидкими веществами. Поэтому, смешиваясь с потом, они не скатываются, на них не образуется пятен, что часто случается с сухими текстурами.

Особенности домашнего ухода за лицом летом

Вместо агрессивного скраба можно делать травяные (розмарин, петрушка, ромашка и др.) ванночки, хорошо очищающие поры. После процедуры нужно нанести увлажняющий крем на основе растительных компонентов. Процедуру проводят трижды в неделю.

Защита от ультрафиолета

Используйте солнцезащитный крем. Его нужно наносить за 20 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 4-5 часов. Отдавайте предпочтение средствам широкого спектра действия, которые защищают от UVB и UVA.

Летом даже в пасмурные дни высок уровень инсоляции. Поэтому используйте средства с SPF всегда. В такую погоду опасны лучи А-спектра, которые стимулируют старение кожи и вызывают серьезные заболевания.

Источник: mediasole