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Вкусный и полезный десерт: запеченные сырники с начинкой 0 1179

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Вкусный и полезный десерт: запеченные сырники с начинкой

Запеченные сырники с начинкой — это настоящая находка для тех, кто ищет не только вкусный, но и полезный десерт. В них сочетается любимый вкус традиционного украинского блюда с нежной начинкой из йогурта, банана и ягод. Идеальный выбор для тех, кто хочет избегать жареного, но не готов отказаться от сладенького.

Этот рецепт — пример того, как классика может звучать по-новому. Сочные, нежные внутри и слегка подрумяненные снаружи сырники не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А главное — готовятся они в духовке, без масла, лишнего жира и хлопот, а как все сделать рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Для творожного теста

Сыр 500 г

Яйцо 1 шт.

Мука пшеничная 3 ст. л

Сахар 1-3 ст. л

Цедра одного апельсина (только оранжевая часть кожуры)

Желток для смазки

Для начинки

Густой йогурт без добавок 100–150 мл

Банан ½ шт.

Белок

Крахмал (кукурузный или картофельный) 0,5 ч. л

Ягоды (черника, голубика или малина — свежие или замороженные)

Приготовление

Соедините творог, одно целое яйцо, сахар и тертую цедру апельсина. Перебейте смесь блендером или разомните вилкой до однородности. Добавьте муку и перемешайте в мягкую, едва липкую консистенцию. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.

Выложите их на застеленный пергаментом противень. Влажной ложкой сделайте углубление, сформировав «корзины». Смажьте бортики желтком для красивого румянца.

Поставьте творожные корзины в разогретую до 170°C духовку на 15 мин. Для начинки в глубокой миске смешайте йогурт, банан, белок и крахмал. Перебейте блендером до однородной текстуры. По желанию добавьте ваниль или щепотку корицы.

Достаньте сырники из духовки и аккуратно наполните их подготовленной начинкой. Выложите сверху по несколько ягод (не жмите их в массу).

Верните в духовку еще на 15-20 мин, пока начинка не схватится — она должна быть мягкая, но держать форму.

Дайте сырникам немного остыть. Они вкусны прекрасно как теплыми, так и полностью охлажденными. Можно посыпать сахарной пудрой, добавить немного меда или украсить мятой.

Советы

  • Сыр лучше выбирать влажный, но не водянистый. Если масса слишком редкая, добавьте немного муки или манки.

  • Начинка не должна быть жидкой — иначе она может вытекать. Регулируйте консистенцию с помощью крахмала или увеличение количества банана.

  • Замороженные ягоды перед использованием не размораживайте — так они лучше держат форму при выпекании.

Эти запеченные сырники с начинкой — отличный пример десерта, который радует и вкусом, и внешним видом, и пользой. Благодаря ароматной апельсиновой нотке, кремовой текстуре внутри и сочным ягодам, блюдо превращается из повседневного в особое.

Попробуйте приготовить эти сырнички к завтраку на выходных или как легкий десерт после ужина и убедитесь, что сладкое может быть не только вкусным, но и здоровым.

Источник: tsn

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