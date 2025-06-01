Вкусный и полезный десерт: запеченные сырники с начинкой

Запеченные сырники с начинкой — это настоящая находка для тех, кто ищет не только вкусный, но и полезный десерт. В них сочетается любимый вкус традиционного украинского блюда с нежной начинкой из йогурта, банана и ягод. Идеальный выбор для тех, кто хочет избегать жареного, но не готов отказаться от сладенького.
Этот рецепт — пример того, как классика может звучать по-новому. Сочные, нежные внутри и слегка подрумяненные снаружи сырники не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А главное — готовятся они в духовке, без масла, лишнего жира и хлопот, а как все сделать рассказали на странице Tasty Stories.
Ингредиенты
Для творожного теста
Сыр 500 г
Яйцо 1 шт.
Мука пшеничная 3 ст. л
Сахар 1-3 ст. л
Цедра одного апельсина (только оранжевая часть кожуры)
Желток для смазки
Для начинки
Густой йогурт без добавок 100–150 мл
Банан ½ шт.
Белок
Крахмал (кукурузный или картофельный) 0,5 ч. л
Ягоды (черника, голубика или малина — свежие или замороженные)
Приготовление
Соедините творог, одно целое яйцо, сахар и тертую цедру апельсина. Перебейте смесь блендером или разомните вилкой до однородности. Добавьте муку и перемешайте в мягкую, едва липкую консистенцию. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.
Выложите их на застеленный пергаментом противень. Влажной ложкой сделайте углубление, сформировав «корзины». Смажьте бортики желтком для красивого румянца.
Поставьте творожные корзины в разогретую до 170°C духовку на 15 мин. Для начинки в глубокой миске смешайте йогурт, банан, белок и крахмал. Перебейте блендером до однородной текстуры. По желанию добавьте ваниль или щепотку корицы.
Достаньте сырники из духовки и аккуратно наполните их подготовленной начинкой. Выложите сверху по несколько ягод (не жмите их в массу).
Верните в духовку еще на 15-20 мин, пока начинка не схватится — она должна быть мягкая, но держать форму.
Дайте сырникам немного остыть. Они вкусны прекрасно как теплыми, так и полностью охлажденными. Можно посыпать сахарной пудрой, добавить немного меда или украсить мятой.
Советы
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Сыр лучше выбирать влажный, но не водянистый. Если масса слишком редкая, добавьте немного муки или манки.
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Начинка не должна быть жидкой — иначе она может вытекать. Регулируйте консистенцию с помощью крахмала или увеличение количества банана.
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Замороженные ягоды перед использованием не размораживайте — так они лучше держат форму при выпекании.
Эти запеченные сырники с начинкой — отличный пример десерта, который радует и вкусом, и внешним видом, и пользой. Благодаря ароматной апельсиновой нотке, кремовой текстуре внутри и сочным ягодам, блюдо превращается из повседневного в особое.
Попробуйте приготовить эти сырнички к завтраку на выходных или как легкий десерт после ужина и убедитесь, что сладкое может быть не только вкусным, но и здоровым.
Источник: tsn
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