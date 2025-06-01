Вкусный и полезный десерт: запеченные сырники с начинкой

Запеченные сырники с начинкой — это настоящая находка для тех, кто ищет не только вкусный, но и полезный десерт. В них сочетается любимый вкус традиционного украинского блюда с нежной начинкой из йогурта, банана и ягод. Идеальный выбор для тех, кто хочет избегать жареного, но не готов отказаться от сладенького.

Этот рецепт — пример того, как классика может звучать по-новому. Сочные, нежные внутри и слегка подрумяненные снаружи сырники не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А главное — готовятся они в духовке, без масла, лишнего жира и хлопот, а как все сделать рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Для творожного теста

Сыр 500 г

Яйцо 1 шт.

Мука пшеничная 3 ст. л

Сахар 1-3 ст. л

Цедра одного апельсина (только оранжевая часть кожуры)

Желток для смазки

Для начинки

Густой йогурт без добавок 100–150 мл

Банан ½ шт.

Белок

Крахмал (кукурузный или картофельный) 0,5 ч. л

Ягоды (черника, голубика или малина — свежие или замороженные)

Приготовление

Соедините творог, одно целое яйцо, сахар и тертую цедру апельсина. Перебейте смесь блендером или разомните вилкой до однородности. Добавьте муку и перемешайте в мягкую, едва липкую консистенцию. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.

Выложите их на застеленный пергаментом противень. Влажной ложкой сделайте углубление, сформировав «корзины». Смажьте бортики желтком для красивого румянца.

Поставьте творожные корзины в разогретую до 170°C духовку на 15 мин. Для начинки в глубокой миске смешайте йогурт, банан, белок и крахмал. Перебейте блендером до однородной текстуры. По желанию добавьте ваниль или щепотку корицы.

Достаньте сырники из духовки и аккуратно наполните их подготовленной начинкой. Выложите сверху по несколько ягод (не жмите их в массу).

Верните в духовку еще на 15-20 мин, пока начинка не схватится — она должна быть мягкая, но держать форму.

Дайте сырникам немного остыть. Они вкусны прекрасно как теплыми, так и полностью охлажденными. Можно посыпать сахарной пудрой, добавить немного меда или украсить мятой.

Советы

Сыр лучше выбирать влажный, но не водянистый. Если масса слишком редкая, добавьте немного муки или манки.

Начинка не должна быть жидкой — иначе она может вытекать. Регулируйте консистенцию с помощью крахмала или увеличение количества банана.

Замороженные ягоды перед использованием не размораживайте — так они лучше держат форму при выпекании.

Эти запеченные сырники с начинкой — отличный пример десерта, который радует и вкусом, и внешним видом, и пользой. Благодаря ароматной апельсиновой нотке, кремовой текстуре внутри и сочным ягодам, блюдо превращается из повседневного в особое.

Попробуйте приготовить эти сырнички к завтраку на выходных или как легкий десерт после ужина и убедитесь, что сладкое может быть не только вкусным, но и здоровым.

Источник: tsn