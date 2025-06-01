Во всем виновато тепло: 4 признака, что сердце работает на износ

Июнь только начался, а температура за окном уже часто выше 25 градусов. В этот период самочувствие ухудшается, а сердцу приходится тяжелее всего.

Даже если вы очень ждете лето и любите тепло, то жару, скорее всего, все равно переносите тяжело. Горячий воздух, высокие температуры и духота выматывают. Появляются слабость, головные боли, может совсем не быть сил. Работать в такие дни тяжело, некоторые люди и вовсе не могут заниматься какой-либо физической деятельностью.

До лета еще целый месяц, однако весна во многих регионах выдалась по-настоящему теплой. В некоторых городах России уже было 23-24 градуса тепла, снег быстро растаял, а в квартирах стало душно. И уже в этот период сердцу может быть тяжело.

Доктор Рой Джогия — кардиолог из Великобритании, он работает уже много лет, а также ведет блог о здоровье. По словам эксперта, с наступлением тепла сердце вынуждено работать гораздо интенсивнее.

«Органу необходимо регулировать температуру тела. Кровеносные сосуды расширяются, чтобы вы обильнее потели, а также не теряли сознание от духоты. Из-за этого увеличивается частота сердечных сокращений. Это может стать причиной чрезмерной нагрузки на всю сердечно-сосудистую систему», — поясняет кардиолог.

Как понять, что сердце работает на износ

Если органу тяжело, то у человека появляются характерные симптомы.

Одышка. Вам вдруг стало тяжело дышать, хотя физической нагрузки не было.

Головокружение. Это тоже тревожный звоночек, особенно если ранее не было подобных проблем.

Боль в груди. Характерный признак проблем с сердцем, особенно если боль отдает в левую руку.

Сильная усталость. Только проснулись, но уже нет сил.

Собрали комбо из четырех симптомов? Высока вероятность, что вашему сердцу уже тяжело. Чтобы помочь себе, Рой Джогия советует как можно реже пить кофе, а также отказаться от алкоголя. Рядом с вами всегда должна быть бутылка с чистой водой, пейте ее как можно чаще, чтобы избежать обезвоживания.

Старайтесь не перегреваться, а в квартире должен быть вентилятор или кондиционер. Если чувствуете себя плохо, не занимайтесь физической активностью, навредить могут даже интенсивные работы на даче. Не забывайте про прохладный душ, одежду из натуральных тканей и головной убор — все это поможет вам пережить жару, которая уже не за горами.