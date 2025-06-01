Baltijas balss logotype

Во всем виновато тепло: 4 признака, что сердце работает на износ 0 1557

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Во всем виновато тепло: 4 признака, что сердце работает на износ

Июнь только начался, а температура за окном уже часто выше 25 градусов. В этот период самочувствие ухудшается, а сердцу приходится тяжелее всего.

Даже если вы очень ждете лето и любите тепло, то жару, скорее всего, все равно переносите тяжело. Горячий воздух, высокие температуры и духота выматывают. Появляются слабость, головные боли, может совсем не быть сил. Работать в такие дни тяжело, некоторые люди и вовсе не могут заниматься какой-либо физической деятельностью.

До лета еще целый месяц, однако весна во многих регионах выдалась по-настоящему теплой. В некоторых городах России уже было 23-24 градуса тепла, снег быстро растаял, а в квартирах стало душно. И уже в этот период сердцу может быть тяжело.

Доктор Рой Джогия — кардиолог из Великобритании, он работает уже много лет, а также ведет блог о здоровье. По словам эксперта, с наступлением тепла сердце вынуждено работать гораздо интенсивнее.

«Органу необходимо регулировать температуру тела. Кровеносные сосуды расширяются, чтобы вы обильнее потели, а также не теряли сознание от духоты. Из-за этого увеличивается частота сердечных сокращений. Это может стать причиной чрезмерной нагрузки на всю сердечно-сосудистую систему», — поясняет кардиолог.

Как понять, что сердце работает на износ

Если органу тяжело, то у человека появляются характерные симптомы.

  • Одышка. Вам вдруг стало тяжело дышать, хотя физической нагрузки не было.

  • Головокружение. Это тоже тревожный звоночек, особенно если ранее не было подобных проблем.

  • Боль в груди. Характерный признак проблем с сердцем, особенно если боль отдает в левую руку.

  • Сильная усталость. Только проснулись, но уже нет сил.

Собрали комбо из четырех симптомов? Высока вероятность, что вашему сердцу уже тяжело. Чтобы помочь себе, Рой Джогия советует как можно реже пить кофе, а также отказаться от алкоголя. Рядом с вами всегда должна быть бутылка с чистой водой, пейте ее как можно чаще, чтобы избежать обезвоживания.

Старайтесь не перегреваться, а в квартире должен быть вентилятор или кондиционер. Если чувствуете себя плохо, не занимайтесь физической активностью, навредить могут даже интенсивные работы на даче. Не забывайте про прохладный душ, одежду из натуральных тканей и головной убор — все это поможет вам пережить жару, которая уже не за горами.

Читайте нас также:
#сердце #здоровье
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 134
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 477
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 271
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 169
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 134
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео