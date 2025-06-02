Какие очки выбрать в 2025 году

Очки давно перестали быть просто необходимостью для коррекции зрения и превратились в важный элемент стиля. Они способны не только подчеркнуть индивидуальность, но и добавить образу завершенность. О ключевых тенденциях рассказал эксперт.

Эксперт: Кристина Виноградова, оптик-стилисту

«В 2025 году дизайнеры делают ставку на сочетание классики и неожиданных деталей: ретро-формы обретают современное звучание, а минимализм соседствует с дерзкими экспериментами, — объяснила эксперт.

Как выбрать идеальную оправу?

Подбирая очки, важно учитывать не только ваш стиль одежды, но и настроение, которое вы хотите передать. Тонкие металлические оправы добавляют образу утонченности, в то время как массивные очки подчеркивают уверенность и силу. Прозрачные или пастельные оттенки создадут легкость и романтичность, а геометрические формы идеально подходят для смелых и креативных образов. Главное — чтобы очки гармонировали с вашим внутренним миром и подчеркивали вашу индивидуальность.

Авиаторы: не только для солнца

Легендарные авиаторы, которые ранее были атрибутом солнечных коллекций, теперь уверенно перешли в категорию оптических оправ. Эти очки выбирают женщины, которые ценят элегантность с элементами бунтарства. В 2025 году модели с тонкими металлическими оправами в золотистых и серебристых оттенках становятся особенно актуальными, привнося в образ утонченность и современную динамичность.

Узкие и ретро-модели

Вдохновение стилем 90-х продолжает оставаться на пике популярности. Узкие оправы с прямыми линиями, особенно в сочетании с яркими и выразительными душками, идеально подходят для смелых, уверенных в себе женщин. Такие модели отлично гармонируют с минималистичными и технологичными трендами в одежде, создавая стильные и модные образы.

Геометрия и нестандартные формы

Если вы хотите выделяться и привлекать внимание, то очки с необычными геометрическими формами — именно то, что вам нужно. Шестиугольники, трапеции или «кошки» с острыми углами — такие модели станут визитной карточкой смелых модниц. Особенно актуальны прозрачные и полупрозрачные оттенки оправ: голубой, лавандовый, розовый, которые придают очкам легкость и оригинальность.

Oversize в духе 70-х

Массивные оправы из ацетата с градиентными линзами — выбор для тех, кто любит винтажную эстетику и яркие акценты в образах. В 2025 году популярными будут модели в теплых карамельных и дымчато-серых оттенках, которые идеально дополнят как повседневный, так и вечерний стиль, добавляя образу эффектности и уверенности.

Легкие и незаметные: оправы-невидимки

Минимализм продолжает быть в моде. Женщины, предпочитающие сдержанный стиль, выбирают оправы с тончайшими металлическими дужками или вовсе безободковые конструкции. Такие модели подходят для любого случая, будь то деловой стиль или повседневные прогулки, добавляя легкости и изысканности образу.

Классика: обновленные «кошки»

Классические очки «кошки» остаются в списке фаворитов, но с обновленными акцентами. В 2025 году модели приобретают более угловатые линии, комбинированные материалы и смелые цветовые решения — насыщенный зеленый, бордовый или дымчатый синий, что придает образу современный и элегантный вид.

Источник: whoopee