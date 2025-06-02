Не врать и не перекладывать ответственность: Дмитрий Жванецкий — о принципах, завещанных легендарным сатириком

Единственный официальный наследник Михаила Жванецкого Дмитрий поделился философскими заветами, которые оставил ему отец. В интервью изданию «Страсти» мужчина раскрыл нравственные ориентиры, полученные от легендарного сатирика.

Несмотря на то, что Дмитрий не пошел по творческому пути отца, принципы Жванецкого-старшего стали для него жизненным компасом. «Его наставления сопровождают меня ежедневно, — признается Дмитрий. — Отец учил меня бескомпромиссной честности: не лгать ни при каких обстоятельствах, первым протягивать руку примирения и никогда не перекладывать ответственность».

Эти простые, но фундаментальные правила сын применяет во всех сферах жизни. Особую значимость они приобрели после выхода в прокат документального фильма-концерта «Жванецкий», ставшего своеобразным творческим завещанием мастера.

«Этот проект для меня — больше чем кино, — делится Дмитрий. — В нём продолжает жить дух отца, его неповторимый взгляд на мир. Я рад, что его остроумные и мудрые произведения по-прежнему находят отклик у зрителей».

Михаил Жванецкий, при всей своей публичности, крайне редко говорил о семейной жизни. Известно, что официально он признал только одного сына — Дмитрия от брака с Натальей Суровой.