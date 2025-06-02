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Сырный пирог с зеленым горошком 0 489

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Сырный пирог с зеленым горошком

Пирог с сыром и зеленым горошком — это не просто закуска, а настоящая кулинарная находка! Эта нежная и ароматная выпечка придется по душе всем, кто ценит вкусные и простые блюда. Подходит как для ежедневного ужина, так и для праздничного стола. Откройте для себя этот удивительный рецепт, и вы не сможете устоять перед его очарованием.

Ингредиенты:

Для начинки:

2 упаковки (по 150 г) сыра Гауда

100 г замороженного зеленого горошка

4 яйца

100 мл сливок жирностью 33%

6 стеблей зеленого лука

1 луковица

3 зубчика чеснока (по желанию)

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Для теста:

350 г муки

150 г сливочного масла + немного для смазывания формы

1 яйцо

2 ст. л. муки для рабочей поверхности

Соль по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Возьмите разъемную форму диаметром 18–20 см, достаньте дно и положите на него лист бумаги для выпечки. Сложите форму вместе с бумагой, чтобы облегчить процесс извлечения готового пирога. Смажьте бортики формы маслом.

Нарежьте сливочное масло маленькими кубиками. В глубокой миске смешайте муку с солью. Добавьте масло и порубите его ножом в крупную крошку. Затем соедините с взбитым яйцом и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками и порубите чеснок. Зеленый лук нарежьте и отложите немного на украшение. Ломтики сыра нарежьте тонкой соломкой. В большой миске соедините сыр, зеленый горошек, чеснок, репчатый и зеленый лук, посолите и поперчите.

Отдельно взбейте яйца и смешайте со сливками.

На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Перенесите тесто в форму, прижимая его к уголкам, чтобы сформировать высокие бортики. Выложите сырную начинку и аккуратно залейте сливочной смесью.

Поместите пирог в разогретую духовку и выпекайте 35-40 минут, пока начинка не схватится и не подрумянится. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть (около 15 минут) перед тем, как переложить на тарелку. Украсить оставшимся зеленым луком и подавайте теплым.

Этот пирог отлично сочетается с первыми блюдами, как супы или бульоны, а также может стать самостоятельным перекусом. Попробуйте подавать его с зеленым салатом и овощами.

Совет: Песочное тесто можно приготовить заранее и хранить в морозильнике до 3 месяцев. В холодильнике его лучше использовать в течение 1-3 дней.

Источник: gorodche

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