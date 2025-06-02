Ученые придумали, как вывести микропластик из организма человека

Невидимая угроза для каждого из нас. Речь не о бактериях и вирусах, а о микропластике, который сегодня находят во всех органах человека. А не так давно выяснилось, что частички пластика скапливаются в атеросклеротических бляшках сонных артерий, в четыре раза увеличивая риск инфаркта или инсульта.

«Все больше доказательств свидетельствуют о том, что микропластик может привести к развитию и прогрессированию различных состояний, включая сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, бесплодие, рак и даже нейродегенеративные расстройства, такие как деменция», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Brain Medicine.

Более того, ученые высказали предположение, что пластик, скопившийся в надпочечниках, способен нарушить стероидогенез (процесс, при котором из холестерина образуются стероидные гормоны. — Прим. ред.) и уровни гормона стресса — кортизола. Тем самым, микропластик нарушает регуляцию стресса и становится причиной хронической усталости.

К сожалению, полностью оградить себя от микропластика невозможно. Многие считают, что это чужеродное вещество попадает в организм, когда мы пользуемся пластиковой посудой. Однако, по словам ученых, основные источники микропластика — еда и вода, которую мы пьем. Разлагаясь в земле и океане, пластик смешивается с почвой и водой, а далее проникает в животных и растения, которые употребляет человек.

Но можно ли очиститься от пластика? Устроить себе некий детокс, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем? До сих пор не было описано ни одного метода, как удалить микропластик из организма человека. Ученые из Университетской клиники Дрездена решили заняться этой проблемой. Исследователи придумали чистить организм от пластика с помощью фильтрации крови.

Метод опробовали на 21 добровольцах. Все они страдали от синдрома хронической усталости, который в последние годы стал встречаться гораздо чаще. Исследователи винят в этом микропластик, которым загрязнены не только земля и вода, но и воздух.

В итоге, добровольцы прошли два и более цикла афереза с использованием двойной фильтрации. Во время этой процедуры кровь пациента проходит из вены через специальный аппарат с фильтрами, а далее уже очищенная кровь возвращается человеку через вторую вену.

Фильтры крови бывают разными. Один набор удаляет аутоантитела, другой убирает липиды. По такому же принципу теперь можно очистить кровь и от микропластика, считают немецкие ученые.

Эксперимент показал: фильтры отобрали из крови 14 типов веществ или смесей, похожих на микропластик. Дальнейший анализ показал, что в 67,5% это был полиамид (он же нейлон), а 35% удаленных частиц оказались полиуретаном.

Что же до пациентов, жаловавшихся на усталость, то после такой чистки они стали чувствовать себя на 70% лучше, чем раньше.

Кстати, еще один способ снизить потребление микропластика придумали китайские ученые. Они выяснили, что кипячение воды помогает удалить до 80% микроскопических пластиковых частиц. Оказалось, что когда вода закипает, пластик оседает на дне чайника. Главное потом не вылить в кружку всю воду до последней капли — там все самое вредное.