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Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно обратилась к матери спустя год после ее смерти 0 376

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
Kleo
Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно обратилась к матери спустя год после ее смерти

В личном блоге дочь артистки поделилась редким снимком.

29 мая 2025 года исполнился ровно год с момента, когда не стало Анастасии Заворотнюк – актрисы, ставшей символом целой эпохи российского телевидения. Ее уход оставил в сердцах родных и поклонников невосполнимую пустоту. В день годовщины ее старшая дочь, Анна Заворотнюк, поделилась личным воспоминанием, опубликовав трогательное архивное фото, на котором она – еще школьница – с нежностью прижимается к матери.

В своем искреннем послании Анна призналась, как тяжело ей дался этот год. Желание поделиться с мамой важными событиями, представить ей новорожденного внука, услышать ее смех – все это остается нереализованным. Новый этап в ее собственной жизни, материнство, начался буквально накануне дня рождения Анастасии.

"Ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать", – написала девушка в личном блоге.

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На Троекуровском кладбище, у могилы звезды сериала "Моя прекрасная няня" в годовщину смерти собрались ее самые близкие. Скромный, но душевный момент воспоминания объединил родных и тех, кто продолжает хранить в памяти талант и доброту актрисы. Петр Чернышев, супруг Насти, как и прежде, заботится о месте ее покоя, на которое ежедневно приходят поклонники, чтобы оставить цветы и мысленно сказать "спасибо".

Год без Анастасии Заворотнюк стал для всех символом не только утраты, но и силы. Семья пережила горечь, но сумела остаться достойной, сохранив пространство памяти – чистым и светлым. А публика, в свою очередь, не отпускает ее из своих сердец. В каждом комментарии, в каждом цветке на могиле, в каждом кадре ее старых ролей – продолжается незримая, но очень живая связь.

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#анастасия заворотнюк
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