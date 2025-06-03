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Лайфхаки для дома: как кофейная гуща помогает в уборке 0 552

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Лайфхаки для дома: как кофейная гуща помогает в уборке

Если вы привыкли выбрасывать остатки кофе после заваривания, возможно, после этой информации вы измените свою привычку. Оказывается, кофейная гуща — это настоящий универсальный помощник в быту! Она не только устраняет неприятные запахи, но и помогает в уходе за растениями и даже делает чистку посуды более эффективной.

1. Кофейная гуща для устранения запахов в холодильнике

Если в вашем холодильнике иногда появляются неприятные ароматы из-за разных продуктов, попробуйте простой способ их устранить. Возьмите небольшую коробочку, насыпьте в неё пару ложек кофейной гущи и закройте крышкой. Можно также накрыть коробочку пищевой плёнкой, сделав в ней несколько отверстий. Такой натуральный абсорбент быстро впитает лишние запахи, оставляя в холодильнике свежесть.

2. Натуральное удобрение для растений

Кофейная гуща богата полезными веществами, такими как азот, калий, фосфор, магний и кальций, которые необходимы растениям. Чтобы приготовить удобрение, смешайте 1 столовую ложку гущи с 2 литрами воды комнатной температуры и оставьте настаиваться 1–2 дня. Затем процедите раствор, отделяя жидкость от осадка. Такое натуральное подкормка особенно полезна для азалий, рододендронов, гортензий, роз, тюльпанов, пионов, а также ягодных культур — черники, клубники и брусники.

3. Освежитель воздуха для шкафа

Натуральный ароматизатор можно сделать всего за пару минут. Просто высыпьте несколько ложек кофейной гущи на сухую салфетку, соберите края и зафиксируйте резинкой. Получившийся мешочек положите в шкаф — он впитает лишнюю влагу и устранит неприятные запахи.

4. Кофе + средство для мытья посуды = суперочистка!

А теперь один из самых неожиданных лайфхаков! Добавьте 1 столовую ложку кофейной гущи в 100 мл средства для мытья посуды и тщательно перемешайте. Благодаря мелким частичкам кофе этот состав отлично справляется с загрязнениями, особенно с застарелым жиром на кастрюлях, сковородах, кафеле и даже деревянных кухонных фасадах.

Попробуйте этот метод для чистки корзины от фритюрницы или антипригарной сковороды — кофейная гуща эффективно удаляет жир, не повреждая покрытие.

Источник: mediasole

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